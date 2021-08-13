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В Пензенской области учредили награду за сохранение исторической памяти

В Пензенской области учредили награду за сохранение исторической памяти - РИА Новости, 13.08.2021

В Пензенской области учредили награду за сохранение исторической памяти

Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко учредил новую региональную награду для поощрения граждан за заслуги в сфере сбережения и приумножения... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T14:14

2021-08-13T14:14

2021-08-13T15:26

пензенская область

общество

пензенская область

олег мельниченко

россия

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ПЕНЗА, 13 авг - РИА Новости. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко учредил новую региональную награду для поощрения граждан за заслуги в сфере сбережения и приумножения исторических знаний, вклад в дело воспитания подрастающих поколений - почетный знак губернатора "За сохранение исторической памяти", сообщила пресс-служба правительства региона.Он уточнил, что соответствующий документ подписал в четверг."Почетный знак будет вручаться людям, отличившимся в поисковой, исторической и военно-патриотической деятельности, ведущим работу по воспитанию молодежи, а также тем, кто оказывает помощь поисковым клубам, историческим обществам, организациям патриотической направленности", - отметил врио главы региона.

https://ria.ru/20210810/blagoustroystvo-1745235515.html

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общество, пензенская область, олег мельниченко, россия