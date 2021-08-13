Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19
Посол в Китае Денисов: Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19
© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать совместные международные усилия по выявлению происхождения коронавируса, заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов.
"Россия со своей стороны решительно выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Что нам всем действительно сейчас необходимо, так это широкая координация всех наших действий для продвижения прозрачных многонациональных усилий, направленных на отслеживание происхождения COVID-19. Вот, что может быть полезно для преодоления пандемии", - заявил Денисов в ходе брифинга в МИД КНР, посвященного вопросу исследования происхождения COVID-19.
Посол отметил, что Россия участвует в региональных и международных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддерживает ВОЗ в качестве надежной платформы для экспертной работы, Москва наладила с организацией практическое взаимодействие в данной области, а российские специалисты входят в состав различных экспертных групп.
"ВОЗ может и должна играть роль координирующего механизма в борьбе с пандемией, действуя в рамках своего мандата, в соответствии с руководящими принципами стран-участниц и на основании доступных научных данных. Только совместные и непредвзятые исследования и усилия могут принести надежные результаты", - добавил дипломат.