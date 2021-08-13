https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745578400.html

Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19

Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021

Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19

Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T09:25

2021-08-13T09:25

2021-08-13T09:25

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здоровье - общество

коронавирусы

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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать совместные международные усилия по выявлению происхождения коронавируса, заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов."Россия со своей стороны решительно выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Что нам всем действительно сейчас необходимо, так это широкая координация всех наших действий для продвижения прозрачных многонациональных усилий, направленных на отслеживание происхождения COVID-19. Вот, что может быть полезно для преодоления пандемии", - заявил Денисов в ходе брифинга в МИД КНР, посвященного вопросу исследования происхождения COVID-19.Посол отметил, что Россия участвует в региональных и международных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддерживает ВОЗ в качестве надежной платформы для экспертной работы, Москва наладила с организацией практическое взаимодействие в данной области, а российские специалисты входят в состав различных экспертных групп."ВОЗ может и должна играть роль координирующего механизма в борьбе с пандемией, действуя в рамках своего мандата, в соответствии с руководящими принципами стран-участниц и на основании доступных научных данных. Только совместные и непредвзятые исследования и усилия могут принести надежные результаты", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451720.html

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в мире, москва, мид кнр, воз, андрей денисов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии