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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210813/koronavirus-1745578400.html
Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19
Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19 - РИА Новости, 13.08.2021
Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19
Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T09:25
2021-08-13T09:25
распространение коронавируса
в мире
москва
мид кнр
воз
андрей денисов
здоровье - общество
коронавирусы
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать совместные международные усилия по выявлению происхождения коронавируса, заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов."Россия со своей стороны решительно выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Что нам всем действительно сейчас необходимо, так это широкая координация всех наших действий для продвижения прозрачных многонациональных усилий, направленных на отслеживание происхождения COVID-19. Вот, что может быть полезно для преодоления пандемии", - заявил Денисов в ходе брифинга в МИД КНР, посвященного вопросу исследования происхождения COVID-19.Посол отметил, что Россия участвует в региональных и международных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддерживает ВОЗ в качестве надежной платформы для экспертной работы, Москва наладила с организацией практическое взаимодействие в данной области, а российские специалисты входят в состав различных экспертных групп."ВОЗ может и должна играть роль координирующего механизма в борьбе с пандемией, действуя в рамках своего мандата, в соответствии с руководящими принципами стран-участниц и на основании доступных научных данных. Только совместные и непредвзятые исследования и усилия могут принести надежные результаты", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20210812/koronavirus-1745451720.html
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в мире, москва, мид кнр, воз, андрей денисов, здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
09:25 13.08.2021
 
Российский посол выступил против политизации ситуации вокруг COVID-19

Посол в Китае Денисов: Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19

© Посольство РФ в КитаеЧрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Китайской Народной Республике Андрей Денисов
© Посольство РФ в Китае
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Россия выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19, для преодоления пандемии необходимо координировать действия и продвигать совместные международные усилия по выявлению происхождения коронавируса, заявил в пятницу посол России в Китае Андрей Денисов.
"Россия со своей стороны решительно выступает против любых попыток политизировать ситуацию вокруг COVID-19. Что нам всем действительно сейчас необходимо, так это широкая координация всех наших действий для продвижения прозрачных многонациональных усилий, направленных на отслеживание происхождения COVID-19. Вот, что может быть полезно для преодоления пандемии", - заявил Денисов в ходе брифинга в МИД КНР, посвященного вопросу исследования происхождения COVID-19.
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Посол отметил, что Россия участвует в региональных и международных мерах по борьбе с коронавирусной инфекцией, поддерживает ВОЗ в качестве надежной платформы для экспертной работы, Москва наладила с организацией практическое взаимодействие в данной области, а российские специалисты входят в состав различных экспертных групп.
"ВОЗ может и должна играть роль координирующего механизма в борьбе с пандемией, действуя в рамках своего мандата, в соответствии с руководящими принципами стран-участниц и на основании доступных научных данных. Только совместные и непредвзятые исследования и усилия могут принести надежные результаты", - добавил дипломат.
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