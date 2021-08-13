https://ria.ru/20210813/gretsiya-1745624972.html
На одном из популярных курортов Греции решили отменить комендантский час
На одном из популярных курортов Греции решили отменить комендантский час - РИА Новости, 13.08.2021
На одном из популярных курортов Греции решили отменить комендантский час
Введенные в городе Ханья на Крите ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом продлены до 18 августа, а вот на Закинтосе от этих мер отказались, сообщил... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T14:20
2021-08-13T14:20
2021-08-13T14:20
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АФИНЫ, 13 авг – РИА Новости. Введенные в городе Ханья на Крите ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом продлены до 18 августа, а вот на Закинтосе от этих мер отказались, сообщил генсекретариат гражданской защиты в Греции.С 6 до 13 августа на Закинтосе и в Ханье был введен комендантский час."Срок действия специальных местных мер в Ханье продлен", – говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Согласно информации, запрещается передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на работу и в больницу. Также круглосуточно нельзя включать музыку в кафе, ресторанах и ночных клубах. На Закинтосе же, как сообщает издание Efsyn.gr, новость о продлении комендантского часа вызвала бурю протестов. И после вмешательства регионального губернатора Ионических островов Роди Краца-Цагаропулу ограничения решили снять.Генсекретариат также напомнил, что по всей стране не разрешается проводить мероприятия, на которых присутствует более 20 человек.Административный штраф составляет от 50 тысяч до 200 тысяч евро для арендатора частного помещения, в котором было зафиксировано нарушение, говорится в сообщении.Ранее власти неоднократно наказывали устроителей многолюдных вечеринок. В частности, на острове Миконос на вечерниках на виллах собирались сотни гостей.
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греция, новости - туризм, туристы, туризм, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
На одном из популярных курортов Греции решили отменить комендантский час
Комендантский час в Ханье продлен 18 августа, а на Закинтосе решили отказаться то этой меры
АФИНЫ, 13 авг – РИА Новости. Введенные в городе Ханья на Крите ограничения из-за роста заболеваний коронавирусом продлены до 18 августа, а вот на Закинтосе от этих мер отказались, сообщил генсекретариат гражданской защиты в Греции.
С 6 до 13 августа на Закинтосе и в Ханье был введен комендантский час.
"Срок действия специальных местных мер в Ханье продлен", – говорится в сообщении, поступившем в РИА Новости. Согласно информации, запрещается передвижение с часу ночи до шести утра, за исключением поездок на работу и в больницу. Также круглосуточно нельзя включать музыку в кафе, ресторанах и ночных клубах.
На Закинтосе же, как сообщает
издание Efsyn.gr, новость о продлении комендантского часа вызвала бурю протестов. И после вмешательства регионального губернатора Ионических островов Роди Краца-Цагаропулу ограничения решили снять.
Генсекретариат также напомнил, что по всей стране не разрешается проводить мероприятия, на которых присутствует более 20 человек.
Административный штраф составляет от 50 тысяч до 200 тысяч евро для арендатора частного помещения, в котором было зафиксировано нарушение, говорится в сообщении.
Ранее власти неоднократно наказывали устроителей многолюдных вечеринок. В частности, на острове Миконос на вечерниках на виллах собирались сотни гостей.