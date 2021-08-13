https://ria.ru/20210813/granitsa-1745658733.html

Президент Литвы предоставил военным дополнительные права для охраны границы

Президент Литвы предоставил военным дополнительные права для охраны границы - РИА Новости, 13.08.2021

Президент Литвы предоставил военным дополнительные права для охраны границы

Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, который предоставляет дополнительные полномочия военным для работы на границе в случае чрезвычайной ситуации,... РИА Новости, 13.08.2021

2021-08-13T16:03

2021-08-13T16:03

2021-08-13T16:03

в мире

литва

белоруссия

минск

александр лукашенко

гитанас науседа

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ВИЛЬНЮС, 13 авг - РИА Новости. Президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет, который предоставляет дополнительные полномочия военным для работы на границе в случае чрезвычайной ситуации, передает Sputnik Литва в пятницу со ссылкой на пресс-службу президентского дворца.Ранее правительство Литвы обратилось к президенту по поводу того, чтобы предоставить дополнительные полномочия военным для действий в приграничной зоне и борьбы с нелегальной миграцией. В частности, кабмин попросил разрешить военным, которые охраняют границу с Белоруссией, проверять и осматривать транспортные средства, находящиеся в них грузы, людей, багаж, задерживать подозреваемых в преступлениях, а также использовать спецсредства."Учитывая сложившуюся ситуацию и то, что число иностранцев, незаконно пересекающих границу, выросло в этом году в несколько раз, президент решил предоставить военным право, обеспеченное законом, работать вместе с сотрудниками Службы охраны границы и Службы общественной безопасности и эффективно управлять миграционным кризисом", – приводит агентство сообщение пресс-службы президента Литвы.Как сообщается, военнослужащие получат право применять предусмотренные законом меры в отношении незаконно пересекающих границу с Белоруссией, задержанных или находящихся в местах размещения мигрантов и других лиц, способствующих незаконной миграции или препятствующих силам гражданской защиты в выполнении их обязанностей. Военные получат такие права только для работы на приграничных территориях и в местах временного задержания и размещения людей, которые нарушили границу.Агентство отмечает, что декрет президента вступает в силу после его принятия. Он будет внесен в парламент для утверждения на ближайшем заседании.Литва в последнее время заявляет о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией. Власти страны 2 июля объявили экстремальную ситуацию в связи с наплывом нелегальных мигрантов. По последним данным, более 4 тысяч нелегальных мигрантов задержали в Литве на границе с Белоруссией с начала года. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что Минск больше не будет сдерживать нелегальных мигрантов в страны ЕС – из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20210811/litva-1745334989.html

https://ria.ru/20210803/dombrova-1744157559.html

литва

белоруссия

минск

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в мире, литва, белоруссия, минск, александр лукашенко, гитанас науседа