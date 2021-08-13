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Туризм
https://ria.ru/20210813/egipet-1745592474.html
Эксперты объяснили, почему в аэропорты Египта нужно прибывать заранее
Эксперты объяснили, почему в аэропорты Египта нужно прибывать заранее - РИА Новости, 13.08.2021
Эксперты объяснили, почему в аэропорты Египта нужно прибывать заранее
Эксперты объяснили, почему авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады не менее чем за три часа до вылета и какие формальности ждут... РИА Новости, 13.08.2021
2021-08-13T11:38
2021-08-13T11:38
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
ассоциация туроператоров россии (атор)
синайский полуостров
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады не менее чем за три часа до вылета и какие формальности ждут гостей перед отправкой домой, сообщает АТОР.Первое, что советуют люди, побывавшие в Египте, – обратить внимание на штамп о пересечении границы. Он должен стоять на визе. Ее можно получить прямо в аэропорту, стоимость однократной составляет 25 долларов, при этом оплата только наличными.Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать этот визовый сбор, тогда они получают в паспорт штамп "Sinai only".При вылете еще на входе в аэропорт сотрудники полиции проверяют паспорт и билет. Последний можно предъявить в распечатанном виде или на экране смартфона. Второй раз паспорт и билет снова потребуют перед тем, как пассажиры приблизятся к первой линии досмотра, где нужно поставить багаж и ручную кладь на ленту, пройти через рамку, чтобы попасть к стойке регистрации.Сотрудники просят открыть сумку или чемодан, начинают методично все перебирать. После этих процедур пассажиру предложат тетрадь, где попросят расписаться, что его досмотрели.Сразу после прохождения регистрации на рейс и паспортного контроля путешественников ждет еще один досмотр: перед выходом в "чистую зону". Там две рамки: в одну проходят мужчины, в другую женщины.Здесь всех заставляют снимать любую обувь: ее ставят на ленту, как и ручную кладь. Бахил, по отзывам путешественников, не выдают. Проверяют очень тщательно, вплоть до того, что прощупывают волосы или резинку нижнего белья.После досмотра перед выходом в "стерильную зону" снова попросят показать паспорт и посадочный талон, на который ставят печать. Затем исследуют содержимое ручной клади.По отзывам путешественников, сейчас египетский формат проверок чем-то близок к израильскому.
https://ria.ru/20210813/vaktsina-1745502892.html
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шарм-эш-шейх
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), синайский полуостров, туристы, туризм, аэропорты, куда поехать, отдых на море, куда можно лететь
11:38 13.08.2021
 

Эксперты объяснили, почему в аэропорты Египта нужно прибывать заранее

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве
Девушка возле стоек регистрации в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Эксперты объяснили, почему авиакомпании рекомендуют прибывать в аэропорты Шарм-эш-Шейха и Хургады не менее чем за три часа до вылета и какие формальности ждут гостей перед отправкой домой, сообщает АТОР.
Первое, что советуют люди, побывавшие в Египте, – обратить внимание на штамп о пересечении границы. Он должен стоять на визе. Ее можно получить прямо в аэропорту, стоимость однократной составляет 25 долларов, при этом оплата только наличными.
Туристы, прилетающие в Шарм-эш-Шейх не более чем на 14 дней и не планирующие покидать территорию Синайского полуострова, могут не оплачивать этот визовый сбор, тогда они получают в паспорт штамп "Sinai only".
При вылете еще на входе в аэропорт сотрудники полиции проверяют паспорт и билет. Последний можно предъявить в распечатанном виде или на экране смартфона.
Второй раз паспорт и билет снова потребуют перед тем, как пассажиры приблизятся к первой линии досмотра, где нужно поставить багаж и ручную кладь на ленту, пройти через рамку, чтобы попасть к стойке регистрации.
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Сотрудники просят открыть сумку или чемодан, начинают методично все перебирать. После этих процедур пассажиру предложат тетрадь, где попросят расписаться, что его досмотрели.
Сразу после прохождения регистрации на рейс и паспортного контроля путешественников ждет еще один досмотр: перед выходом в "чистую зону". Там две рамки: в одну проходят мужчины, в другую женщины.
Здесь всех заставляют снимать любую обувь: ее ставят на ленту, как и ручную кладь. Бахил, по отзывам путешественников, не выдают. Проверяют очень тщательно, вплоть до того, что прощупывают волосы или резинку нижнего белья.
После досмотра перед выходом в "стерильную зону" снова попросят показать паспорт и посадочный талон, на который ставят печать. Затем исследуют содержимое ручной клади.
По отзывам путешественников, сейчас египетский формат проверок чем-то близок к израильскому.
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