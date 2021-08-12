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Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8
Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021
Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8
Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:47
2021-08-12T12:33
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
ми-8
владимир солодов
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
новости - туризм
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.Как пояснил губернатор, вероятности практически нет, поскольку, по словам очевидцев, сам вертолет "очень быстро тонул". По его словам, глубина в месте крушения составляет 136 метров, а водолазы не могут опуститься на такую глубину.По словам Солодова, есть определенные регламенты и сроки, когда можно объявить людей погибшими или пропавшими без вести: "Пока таких решений мы озвучить не можем".Ребенок, находившийся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, не значится среди спасенных, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Среди спасенных он (ребенок - ред.) не значится", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор добавил, что среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна."Командир экипажа не обнаружен", - сказал он.
https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, владимир солодов, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм
11:47 12.08.2021 (обновлено: 12:33 12.08.2021)
 
Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8

Глава Камчатского края Солодов: вероятности найти оставшихся пассажиров Ми-8 на Камчатке почти нет

© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Официальный сайт Камчатского края
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир Солодов.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.

"Вся гладь озера прочесана несколько раз и с воды, и с воздуха, я сам только что вернулся с Курильского озера и видел, что там никаких обломков, остатков вещей нет. Тем не менее, береговая часть также обследуется. тоже там ничего не обнаружено. И вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".

Как пояснил губернатор, вероятности практически нет, поскольку, по словам очевидцев, сам вертолет "очень быстро тонул". По его словам, глубина в месте крушения составляет 136 метров, а водолазы не могут опуститься на такую глубину.
Сотрудники Кроноцкого заповедника в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
10:18
Пассажир, выживший при крушении Ми-8, рассказал, как ему удалось спастись
По словам Солодова, есть определенные регламенты и сроки, когда можно объявить людей погибшими или пропавшими без вести: "Пока таких решений мы озвучить не можем".
Ребенок, находившийся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, не значится среди спасенных, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Среди спасенных он (ребенок - ред.) не значится", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор добавил, что среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна.
"Командир экипажа не обнаружен", - сказал он.
Поисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
11:39
Выживший при падении Ми-8 на Камчатке рассказал о катастрофе
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайМи-8Владимир СолодовРоссияКрушение вертолета Ми-8 в Камчатском краеНовости - Туризм
 
 
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