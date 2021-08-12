https://ria.ru/20210812/vyzhivshie-1745453668.html

Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8

Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8 - РИА Новости, 12.08.2021

Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8

Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T11:47

2021-08-12T11:47

2021-08-12T12:33

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

ми-8

владимир солодов

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

новости - туризм

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир Солодов.В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.Как пояснил губернатор, вероятности практически нет, поскольку, по словам очевидцев, сам вертолет "очень быстро тонул". По его словам, глубина в месте крушения составляет 136 метров, а водолазы не могут опуститься на такую глубину.По словам Солодова, есть определенные регламенты и сроки, когда можно объявить людей погибшими или пропавшими без вести: "Пока таких решений мы озвучить не можем".Ребенок, находившийся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, не значится среди спасенных, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов."Среди спасенных он (ребенок - ред.) не значится", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".Губернатор добавил, что среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна."Командир экипажа не обнаружен", - сказал он.

https://ria.ru/20210812/kamchatka-1745436316.html

https://ria.ru/20210812/padenie-1745452317.html

петропавловск-камчатский

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, ми-8, владимир солодов, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, новости - туризм