11:47 12.08.2021 (обновлено: 12:33 12.08.2021)
Губернатор Камчатки рассказал о поисковых работах на месте крушения Ми-8
Глава Камчатского края Солодов: вероятности найти оставшихся пассажиров Ми-8 на Камчатке почти нет
© Фото : Официальный сайт Камчатского краяПоисково-спасательные работы в районе крушения вертолета Ми-8 недалеко от острова Сердце Алаида в Курильском озере
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Вероятность обнаружить живыми оставшихся пассажиров вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, практически отсутствует, сообщил губернатор Владимир Солодов.
В четверг вертолет упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восемь человек спаслись, вертолет доставил несколько пострадавших в Петропавловск-Камчатский.
"Вся гладь озера прочесана несколько раз и с воды, и с воздуха, я сам только что вернулся с Курильского озера и видел, что там никаких обломков, остатков вещей нет. Тем не менее, береговая часть также обследуется. тоже там ничего не обнаружено. И вероятность обнаружения живыми людей практически отсутствует", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Как пояснил губернатор, вероятности практически нет, поскольку, по словам очевидцев, сам вертолет "очень быстро тонул". По его словам, глубина в месте крушения составляет 136 метров, а водолазы не могут опуститься на такую глубину.
По словам Солодова, есть определенные регламенты и сроки, когда можно объявить людей погибшими или пропавшими без вести: "Пока таких решений мы озвучить не можем".
Ребенок, находившийся на борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение на Камчатке, не значится среди спасенных, заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Среди спасенных он (ребенок - ред.) не значится", - сказал Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Губернатор добавил, что среди восьми спасенных нет и командира воздушного судна.
"Командир экипажа не обнаружен", - сказал он.