https://ria.ru/20210812/vertolet-1745416319.html
На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации
На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации - РИА Новости, 12.08.2021
На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации
Вертолет санавиации и машина с медиками отправляются на место падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:28
2021-08-12T02:28
2021-08-12T02:41
происшествия
камчатский край
ми-8
россия
крушение вертолета ми-8 в камчатском крае
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Вертолет санавиации и машина с медиками отправляются на место падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.По его словам, информация по погибшим и выжившим пока выясняется.
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происшествия, камчатский край, ми-8, россия, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, владивосток
02:28 12.08.2021 (обновлено: 02:41 12.08.2021)
На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации
На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации и машину с медиками