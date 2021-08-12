https://ria.ru/20210812/vertolet-1745416319.html

На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации

На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации - РИА Новости, 12.08.2021

На место падения Ми-8 на Камчатке отправили вертолет санавиации

Вертолет санавиации и машина с медиками отправляются на место падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:28

2021-08-12T02:28

2021-08-12T02:41

происшествия

камчатский край

ми-8

россия

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Вертолет санавиации и машина с медиками отправляются на место падения вертолета Ми-8 в Кроноцком заповеднике на Камчатке, сообщили РИА Новости в краевом минздраве.По его словам, информация по погибшим и выжившим пока выясняется.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

камчатский край

россия

владивосток

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