https://ria.ru/20210812/vaktsina-1745497136.html

Белорусскую вакцину от COVID-19 планируют выпустить в 2023 году

Белорусскую вакцину от COVID-19 планируют выпустить в 2023 году - РИА Новости, 12.08.2021

Белорусскую вакцину от COVID-19 планируют выпустить в 2023 году

Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что белорусскую вакцину от нового коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:52

2021-08-12T15:52

2021-08-12T15:52

распространение коронавируса

в мире

белоруссия

александр лукашенко

министерство здравоохранения белоруссии

коронавирус covid-19

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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Глава минздрава Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что белорусскую вакцину от нового коронавируса планируется выпустить в гражданский оборот в 2023 году.В апреле президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал распоряжение о создании в Белоруссии собственной вакцины против коронавируса в 2021-2023 годах. Согласно ранее озвученному графику, белорусские специалисты должны получить опытно-промышленную партию в конце этого года, а первую промышленную партию - в 2022 году. По информации минздрава Белоруссии, прототип вакцины уже готов. Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство - все это, как сообщалось ранее, займет минимум год."Мы полагаем, что в первом полугодии 2023 года вакцина выйдет в гражданский оборот. Когда мы обговариваем тот или иной шаг, мы сразу оцениваем, каким образом он будет оцениваться в конце 2022 года. Это сжатие временных показателей ни в коей мере не повлияет ни на качество, ни на безопасность", - приводит слова министра в четверг пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20210812/lukashenko-1745492985.html

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, министерство здравоохранения белоруссии, коронавирус covid-19