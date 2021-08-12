https://ria.ru/20210812/taliby-1745413742.html

Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане

Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане - РИА Новости, 12.08.2021

Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане

Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане,... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T00:53

2021-08-12T00:53

2021-08-12T00:53

в мире

сша

афганистан

замир кабулов

кундуз (провинция)

россия

сухейль шахин

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейл Шахин.Ранее представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что Кабулов провел встречу с директором политофиса движения в Катаре муллой Барадаром Ахундом.В столице Катара проходят переговоры по Афганистану с участием движения "Талибан"*, афганских делегаций и представителей России, Китая, США и Пакистана.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210811/kandagar-1745386096.html

сша

афганистан

кундуз (провинция)

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-12T00:53 true PT1M04S

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в мире, сша, афганистан, замир кабулов, кундуз (провинция), россия, сухейль шахин