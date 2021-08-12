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Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане
Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане - РИА Новости, 12.08.2021
Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане
Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане,... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T00:53
2021-08-12T00:53
в мире
сша
афганистан
замир кабулов
кундуз (провинция)
россия
сухейль шахин
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейл Шахин.Ранее представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что Кабулов провел встречу с директором политофиса движения в Катаре муллой Барадаром Ахундом.В столице Катара проходят переговоры по Афганистану с участием движения "Талибан"*, афганских делегаций и представителей России, Китая, США и Пакистана.В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210811/kandagar-1745386096.html
сша
афганистан
кундуз (провинция)
россия
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, сша, афганистан, замир кабулов, кундуз (провинция), россия, сухейль шахин
00:53 12.08.2021
 
Талибы заявили о мирном подходе к решению ситуации в Афганистане

Талибы заявили спецпредставителю президента РФ Кабулову о мирном подходе к ситуации в Афганистане

© AP Photo / Rahmat GulБоевики радикального движения "Талибан" в Афганистане
Боевики радикального движения Талибан в Афганистане - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© AP Photo / Rahmat Gul
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Делегация движения "Талибан"* заявила спецпредставителю президента РФ по Афганистану Замиру Кабулову о приверженности мирному решению ситуации в Афганистане, сообщил официальный представитель политофиса движения в Катаре Сухейл Шахин.
Ранее представитель талибов Мухаммед Наим заявил, что Кабулов провел встречу с директором политофиса движения в Катаре муллой Барадаром Ахундом.

"Глава политического офиса ("Талибана* - ред.) мулла Барадар Ахунд и сопровождавшая его делегация встретилась со специальным представителем президента Российской Федерации по Афганистану Замиром Кабуловым ... Делегация ИЭА ("Исламского Эмирата Афганистан", самоназвание управленческой системы талибов – ред.) вновь заявила о приверженности мирному решению, сказав, что наш приоритет - решать проблемы через переговоры, однако другие стороны не должны создавать препятствия", - написал Шахин в Twitter.

В столице Катара проходят переговоры по Афганистану с участием движения "Талибан"*, афганских делегаций и представителей России, Китая, США и Пакистана.
В Афганистане не первый год продолжается противостояние правительственных сил с талибами, которые в последние месяцы овладели значительными территориями в сельских и пограничных районах и развернули наступление на крупные города. Эскалация происходит на фоне вывода американских войск, который МИД РФ назвал признанием провала миссии Вашингтона в Афганистане.
Талибы (движение запрещено в России как террористическое) вошли в Зарандж - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
Вчера, 18:57
Талибы заявили о захвате тюрьмы в Кандагаре
Талибы 6 августа заявили, что захватили город Зарандж, административный центр провинции Нимроз на юго-западе Афганистана. Зарандж стал первой с 2016 года столицей провинции в Афганистане, которую взяли талибы. После этого они заявили, что заняли административные центры еще восьми из 34 провинций Афганистана, в том числе город Кундуз в 60 километрах от ближайшего погранперехода в Таджикистан.
По мнению ряда западных СМИ, переход города Кундуз под контроль мятежников может означать перелом в развитии ситуации в Афганистане. При этом официальный Кабул опроверг информацию о потере контроля над Кундузом. В МИД РФ заявили, что наступление талибов в Афганистане продолжается, но у Москвы нет информации о том, что они взяли Кундуз. Кроме того, афганские военные сообщили, что вернули контроль над административным центром одной из провинций.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
В миреСШААфганистанЗамир КабуловКундуз (провинция)РоссияСухейль Шахин
 
 
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