https://ria.ru/20210812/stereotipy-1745485467.html
Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
Лавров шуткой ответил на стереотипы о России - РИА Новости, 12.08.2021
Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
Министр иностранных дел Сергей Лавров не видит ничего плохого в таких стереотипах о России, как водка и медведи. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T14:43
2021-08-12T14:43
2021-08-12T15:22
сша
сергей лавров
россия
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СУДАК (Крым), 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров не видит ничего плохого в таких стереотипах о России, как водка и медведи. Главу МИД, выступавшего в арт-кластере "Таврида", спросили, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам", которые с насмешкой воспринимаются и в мире, и у самих россиян. По его мнению, гораздо лучше, чтобы это вызывало улыбки, а не ассоциации, которые у многих людей связаны с таким символом США, как индейцы. "Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", — сказал министр.Стереотипы о России идут от жизни, и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни Политбюро ЦК КПСС не было", заключил он.
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сша, сергей лавров, россия
14:43 12.08.2021 (обновлено: 15:22 12.08.2021)
Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
Глава МИД Лавров пошутил, что медведи в России чувствуют себя свободнее, чем индейцы в США
СУДАК (Крым), 12 авг — РИА Новости.
Министр иностранных дел Сергей Лавров
не видит ничего плохого в таких стереотипах о России, как водка и медведи.
Главу МИД, выступавшего в арт-кластере "Таврида", спросили, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам", которые с насмешкой воспринимаются и в мире, и у самих россиян.
"Слава богу, что у нас такие символы. Просто воспринимают нас как страну балалайки, водки. Это, во-первых, признак веселья, доброго отношения к жизни. Ну и медведи — признак нашего бережного отношения к природе", — ответил на это Лавров.
По его мнению, гораздо лучше, чтобы это вызывало улыбки, а не ассоциации, которые у многих людей связаны с таким символом США, как индейцы. "Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", — сказал министр.
Стереотипы о России идут от жизни, и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи
, ни Политбюро ЦК КПСС
не было", заключил он.