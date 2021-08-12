https://ria.ru/20210812/stereotipy-1745485467.html

Лавров шуткой ответил на стереотипы о России

Лавров шуткой ответил на стереотипы о России - РИА Новости, 12.08.2021

Лавров шуткой ответил на стереотипы о России

Министр иностранных дел Сергей Лавров не видит ничего плохого в таких стереотипах о России, как водка и медведи. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T14:43

2021-08-12T14:43

2021-08-12T15:22

сша

сергей лавров

россия

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СУДАК (Крым), 12 авг — РИА Новости. Министр иностранных дел Сергей Лавров не видит ничего плохого в таких стереотипах о России, как водка и медведи. Главу МИД, выступавшего в арт-кластере "Таврида", спросили, как можно изменить отношение к "традиционным русским культурным элементам", которые с насмешкой воспринимаются и в мире, и у самих россиян. По его мнению, гораздо лучше, чтобы это вызывало улыбки, а не ассоциации, которые у многих людей связаны с таким символом США, как индейцы. "Их судьба даже несопоставимо хуже, чем судьба российских медведей. Они живут в резервациях, а медведи у нас гуляют по всей стране", — сказал министр.Стереотипы о России идут от жизни, и "никакого решения, ни тайного совещания Российской империи, ни Политбюро ЦК КПСС не было", заключил он.

https://ria.ru/20210812/lavrov-1745484797.html

сша

россия

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сша, сергей лавров, россия