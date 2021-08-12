https://ria.ru/20210812/skoraya-1745531221.html

Депздрав Москвы разъяснил ситуацию с опозданием врача "скорой" на выезд

Депздрав Москвы разъяснил ситуацию с опозданием врача "скорой" на выезд - РИА Новости, 12.08.2021

Депздрав Москвы разъяснил ситуацию с опозданием врача "скорой" на выезд

Пресс-служба московского департамента здравоохранения сообщила РИА Новости, что информация о том, что врача скорой помощи в столице заставили писать... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T18:45

2021-08-12T18:45

2021-08-12T18:45

происшествия

москва

здоровье - общество

новая москва

александр печерский

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Пресс-служба московского департамента здравоохранения сообщила РИА Новости, что информация о том, что врача скорой помощи в столице заставили писать объяснительную за опоздание на дальний вызов, не соответствует действительности, отметив, что проведут проверку после публикации данных пациентки.Ранее Baza опубликовала информацию, что врача московской скорой помощи заставили писать объяснительную, почему она не смогла преодолеть 50 километров за 16 минут, - на ДТП в новую Москву и в больницу имени Склифосовского. В ответ медик пожаловалась, что её машина не умеет летать, у водителя нет лётных прав и ему не выделили воздушный коридор для облёта пробок."В связи с публикацией в интернете некой "Пояснительной записки" врача подстанции №55 Станция скорой и неотложной медицинской помощи им. А.С. Пучкова пресс-служба департамента здравоохранения Москвы выступает с опровержением. Бригада, выезжавшая 9 августа по вызову ДТП по адресу улица Александра Печерского, уложилась в расчетное время (16 минут) и прибыла на место за 11 минут. После оказания необходимой помощи пострадавшей бригада приняла решение о необходимости госпитализации пациентки в профильное учреждение. Пациентка была доставлена в больницу даже раньше расчетного времени (60 минут) – за 46 минут", - рассказали в пресс-службе.В департаменте отметили, что благодаря слаженным и оперативным действиям бригады пациентка своевременно была доставлена к необходимым специалистам и ей оказана медицинская помощь. Таким образом, никаких претензий по выполнению бригадой расчетных временных нормативов администрация не предъявляла, объяснения у врача не запрашивались, представленная в интернете "пояснительная записка" в администрацию не поступала."Вместе с тем, в связи с появлением данной "Пояснительной записки" в открытом доступе и наличием в ней персональных данных пациентки, пострадавшей в ДТП, на станции будет проведена служебная проверка и установлены обстоятельства появления указанного документа", - добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20200418/1570243212.html

https://ria.ru/20201208/smolensk-1588287834.html

москва

новая москва

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происшествия, москва, здоровье - общество, новая москва, александр печерский