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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210812/puteshestviya-1745460939.html
Названы города России, в которые дешевле всего полететь
Названы города России, в которые дешевле всего полететь - РИА Новости, 12.08.2021
Названы города России, в которые дешевле всего полететь
Эксперты составили рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T13:16
2021-08-12T13:16
туризм
улан-удэ
краснодар
новости - туризм
авиабилеты
перелеты
туризм
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру.Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на перелеты с 1 по 31 августа и сравнили средний чек с аналогичным показателем за прошлый год. В рейтинг вошли 26 направлений, где снижение стоимости авиапутешествия составило от 20 до 46 процентов.Больше всего подешевел маршрут Санкт-Петербург-Нижний Новгород. Год назад такое путешествие обходилось пассажирам в 14,6 тысяч рублей, а в этом — 7,9 тысяч, то есть на 46 процентов дешевле.На втором месте — направление Владивосток-Благовещенск: сокращение на 43 процента, до 13 тысяч рублей. На 42 процента стало бюджетнее летать по направлению Улан-Удэ-Таксимо: средний чек снизился до 6,9 тысяч рублей.Также в пятерку доступных направлений вошли Москва-Апатиты и Новый Уренгой-Краснодар: цена на билет упала на 40 и 37 процентов соответственно. Однако в целом расходы за перелет в оба конца по России за год выросли на четыре процента, до 14364 рублей.
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улан-удэ, краснодар, новости - туризм, авиабилеты, перелеты, туризм, россия, туристы, куда поехать, куда можно лететь, туту.ру, отдых в россии 2021 летом
13:16 12.08.2021
 

Названы города России, в которые дешевле всего полететь

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСиний мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге
Синий мост и Исаакиевский собор через реку Мойку в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг направлений, где средний чек за перелет туда-обратно за год сократился более чем на 20 процентов, сообщает Туту.ру.
Специалисты онлайн-сервиса проанализировали данные бронирований пользователей на перелеты с 1 по 31 августа и сравнили средний чек с аналогичным показателем за прошлый год. В рейтинг вошли 26 направлений, где снижение стоимости авиапутешествия составило от 20 до 46 процентов.
Больше всего подешевел маршрут Санкт-Петербург-Нижний Новгород. Год назад такое путешествие обходилось пассажирам в 14,6 тысяч рублей, а в этом — 7,9 тысяч, то есть на 46 процентов дешевле.
На втором месте — направление Владивосток-Благовещенск: сокращение на 43 процента, до 13 тысяч рублей. На 42 процента стало бюджетнее летать по направлению Улан-Удэ-Таксимо: средний чек снизился до 6,9 тысяч рублей.
Также в пятерку доступных направлений вошли Москва-Апатиты и Новый Уренгой-Краснодар: цена на билет упала на 40 и 37 процентов соответственно.
Однако в целом расходы за перелет в оба конца по России за год выросли на четыре процента, до 14364 рублей.
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