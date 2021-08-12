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Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году
Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году - РИА Новости, 12.08.2021
Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году
Более 75% школ Московской области прошли приемку к новому учебному году, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Подмосковья. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:31
2021-08-12T17:31
2021-08-12T17:31
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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 75% школ Московской области прошли приемку к новому учебному году, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Подмосковья.Также проверку в преддверии нового учебного года проходят дошкольные учреждения.Она напомнила, что всего приемку в этом году проходят 1260 школ и 1353 детских сада. Специалисты оценивают пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока.
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