Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210812/priemka-1745516227.html
Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году
Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году - РИА Новости, 12.08.2021
Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году
Более 75% школ Московской области прошли приемку к новому учебному году, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Подмосковья. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T17:31
2021-08-12T17:31
новости подмосковья
общество
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576561752_0:0:820:461_1920x0_80_0_0_47ce6cfed57ad9757549c36ab70217b6.jpg
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 75% школ Московской области прошли приемку к новому учебному году, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Подмосковья.Также проверку в преддверии нового учебного года проходят дошкольные учреждения.Она напомнила, что всего приемку в этом году проходят 1260 школ и 1353 детских сада. Специалисты оценивают пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока.
https://radiosputnik.ria.ru/20210811/medosmotr-1745391322.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576561752_205:0:820:461_1920x0_80_0_0_7e1d03e5b46be463ab4a31854f5d1bb5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, московская область (подмосковье)
17:31 12.08.2021
 

Более 75% школ Подмосковья прошли приемку к новому учебному году

© Фото : Министерство строительного комплекса Московской областиУчебный класс
Учебный класс - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : Министерство строительного комплекса Московской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. Более 75% школ Московской области прошли приемку к новому учебному году, сообщили РИА Новости в пресс-службе минобразования Подмосковья.
"В Московской области уже 958 школ прошли приемку и полностью готовы к новому учебному году – это 76% от всех школ региона", - приводит пресс-служба слова зампреда регионального правительства Ирины Каклюгиной.
Также проверку в преддверии нового учебного года проходят дошкольные учреждения.
"Экспертные комиссии уже приняли 1042 дошкольных учреждения, то есть 77% садов уже готовы принять ребят первого сентября", - добавила Каклюгина.
Она напомнила, что всего приемку в этом году проходят 1260 школ и 1353 детских сада. Специалисты оценивают пожарную безопасность, готовность к отопительному сезону, а также работу автобусов и пищеблока.
Ребенок на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 19:38В России
В Подмосковье начинаются единые дни детских медосмотров
 
Новости ПодмосковьяОбществоМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:37Эксперты назвали главную ошибку всех фрилансеров в России
06:23Магнитуда землетрясения в Кузбассе составила 5,4
05:51Неизвестные обстреляли машину госинспекторов охотуправления Приамурья
05:23"Абсолютно лживый": экс-депутат Рады заявил о стыде за Зеленского
04:58Россиян предупредили о новой климатической эпохе
04:57Специалисты разрабатывают план подъема упавшего на Камчатке Ми-8
04:15Врач рассказала, как восстановить мышцы после COVID-19
04:13NBC: американец убил своих малолетних детей из-за страха перед рептилоидами
04:06Стало известно состояние пассажиров, спасенных из упавшего на Камчатке Ми-8
04:02В Воронеже очистили улицу, на которой произошел взрыв автобуса
03:52В бундестаге оценили сроки введения "Северного потока — 2" в эксплуатацию
03:32Глубоководная техника начала работу на месте крушения Ми-8 на Камчатке
03:27National Interest назвал условие для "вторжения" России в Прибалтику
03:22Инфекционист предположил, как изменится COVID-19 в будущем
03:15Психолог раскрыла способ, помогающий зарабатывать больше
02:36Байден ошибся в противостоянии России, заявил американский дипломат
02:36При стрельбе в Плимуте погибли шесть человек
02:34Times: пятилетняя девочка стала одной из жертв стрельбы в Плимуте
02:25Юрист предупредил о подводных камнях унаследованных квартир
02:15Метеоролог рассказал о "новом" климате в России
Лента новостейМолния