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Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России

Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России - РИА Новости, 12.08.2021

Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России

Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T03:07

2021-08-12T03:07

2021-08-12T03:07

иркутская область

самарская область

москва

федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)

гидрометцентр

роман вильфанд

поволжье

россия

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По данным Рослесхоза, на 11 июля огнем пройдено 8,2 миллиона гектаров леса. В настоящее время идет тушение 1,6 миллионов гектаров леса, при этом 1,4 миллиона гектаров тушат в Якутии.Он также отметил, что в Карелии, где также были сильные пожары, в июле выпала половина месячной нормы."Это совершенно небольшая величина. Надо сказать, что и норма небольшая: всего 64 миллиметра, а выпало 34 миллиметра. То есть выпала половина месячной нормы, создались условия для возникновения лесных пожаров. Явный дефицит осадков также был в Поволжье. Например, в Самарской области с мая по июль выпало осадков всего 58% от нормы, в Ульяновской - 79%, в Татарстане - 62%, в Башкирии - 53%", - отметил Вильфанд.

https://ria.ru/20210812/pogoda-1745416622.html

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иркутская область, самарская область, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, россия, природные пожары в россии