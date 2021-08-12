Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал дефицит осадков причиной лесных пожаров в России
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным Рослесхоза, на 11 июля огнем пройдено 8,2 миллиона гектаров леса. В настоящее время идет тушение 1,6 миллионов гектаров леса, при этом 1,4 миллиона гектаров тушат в Якутии.
"В Сибирском федеральном округе выпало 65% за три месяца, а за июль 43% от нормы. Это сильный дефицит, а дефицитом считается, если осадков выпадает меньше 80%, в Алтайском крае - 77%, в июле - 48%... В Якутии, где больше всего пожаров, всего навсего 75%, но там и нормы небольшие, там норма 53 миллиметра, а тут еще меньше выпало. Этот дефицит осадков является главной причиной возникновения пожаров", - сказал Вильфанд.
Он также отметил, что в Карелии, где также были сильные пожары, в июле выпала половина месячной нормы.
"Это совершенно небольшая величина. Надо сказать, что и норма небольшая: всего 64 миллиметра, а выпало 34 миллиметра. То есть выпала половина месячной нормы, создались условия для возникновения лесных пожаров. Явный дефицит осадков также был в Поволжье. Например, в Самарской области с мая по июль выпало осадков всего 58% от нормы, в Ульяновской - 79%, в Татарстане - 62%, в Башкирии - 53%", - отметил Вильфанд.