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Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России - РИА Новости, 12.08.2021
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T03:07
2021-08-12T03:07
иркутская область
самарская область
москва
федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз)
гидрометцентр
роман вильфанд
поволжье
россия
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.По данным Рослесхоза, на 11 июля огнем пройдено 8,2 миллиона гектаров леса. В настоящее время идет тушение 1,6 миллионов гектаров леса, при этом 1,4 миллиона гектаров тушат в Якутии.Он также отметил, что в Карелии, где также были сильные пожары, в июле выпала половина месячной нормы."Это совершенно небольшая величина. Надо сказать, что и норма небольшая: всего 64 миллиметра, а выпало 34 миллиметра. То есть выпала половина месячной нормы, создались условия для возникновения лесных пожаров. Явный дефицит осадков также был в Поволжье. Например, в Самарской области с мая по июль выпало осадков всего 58% от нормы, в Ульяновской - 79%, в Татарстане - 62%, в Башкирии - 53%", - отметил Вильфанд.
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иркутская область, самарская область, москва, федеральное агентство лесного хозяйства (рослесхоз), гидрометцентр, роман вильфанд, поволжье, россия, природные пожары в россии
03:07 12.08.2021
 
Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд назвал дефицит осадков причиной лесных пожаров в России

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник ФБУ "Авиалесоохрана" тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии
Сотрудник ФБУ Авиалесоохрана тушит лесной пожар в районе Хангаласский улус в Якутии - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Сильный дефицит осадков на протяжении трех месяцев привел к возникновению условий для лесных пожаров в Якутии, Карелии и Иркутской области, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По данным Рослесхоза, на 11 июля огнем пройдено 8,2 миллиона гектаров леса. В настоящее время идет тушение 1,6 миллионов гектаров леса, при этом 1,4 миллиона гектаров тушат в Якутии.

"В Сибирском федеральном округе выпало 65% за три месяца, а за июль 43% от нормы. Это сильный дефицит, а дефицитом считается, если осадков выпадает меньше 80%, в Алтайском крае - 77%, в июле - 48%... В Якутии, где больше всего пожаров, всего навсего 75%, но там и нормы небольшие, там норма 53 миллиметра, а тут еще меньше выпало. Этот дефицит осадков является главной причиной возникновения пожаров", - сказал Вильфанд.

Он также отметил, что в Карелии, где также были сильные пожары, в июле выпала половина месячной нормы.
"Это совершенно небольшая величина. Надо сказать, что и норма небольшая: всего 64 миллиметра, а выпало 34 миллиметра. То есть выпала половина месячной нормы, создались условия для возникновения лесных пожаров. Явный дефицит осадков также был в Поволжье. Например, в Самарской области с мая по июль выпало осадков всего 58% от нормы, в Ульяновской - 79%, в Татарстане - 62%, в Башкирии - 53%", - отметил Вильфанд.
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
02:35
Гидрометцентр предупредил об аномальной погоде в большей части России
 
Иркутская областьСамарская областьМоскваФедеральное агентство лесного хозяйства (Рослесхоз)ГидрометцентрРоман ВильфандПоволжьеРоссияПриродные пожары в России
 
 
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