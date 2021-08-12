https://ria.ru/20210812/pogoda-1745415743.html

В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом

В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом - РИА Новости, 12.08.2021

В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом

Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом, когда известны случаи очень... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:04

2021-08-12T02:04

2021-08-12T09:05

общество

москва

гидрометцентр

роман вильфанд

погода

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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом, когда известны случаи очень теплой погоды даже в начале сентября, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.Он отметил, что прогноз был сделан для столичного региона.

https://ria.ru/20210811/leto-1745311979.html

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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода