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В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом
В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом - РИА Новости, 12.08.2021
В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом
Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом, когда известны случаи очень... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:04
2021-08-12T09:05
общество
москва
гидрометцентр
роман вильфанд
погода
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом, когда известны случаи очень теплой погоды даже в начале сентября, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд."Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.Он отметил, что прогноз был сделан для столичного региона.
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общество, москва, гидрометцентр, роман вильфанд, погода
02:04 12.08.2021 (обновлено: 09:05 12.08.2021)
 
В Гидрометцентре призвали москвичей не прощаться с летом

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд рассказал о теплой погоде в Москве в начале недели

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушки в жаркую погоду на Воробьевской набережной
Девушки в жаркую погоду на Воробьевской набережной - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Жителей столичного региона с большой вероятностью ждет теплое, летнее начало недели, поэтому преждевременно прощаться с летом, когда известны случаи очень теплой погоды даже в начале сентября, сказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
"Ансамблевый прогноз показывает, что вероятность того, что температуры будут повышаться в диапазоне 28 градусов, на следующей неделе существует. Тут нельзя сказать, что прогноз, но есть вероятность. В начале следующей недели может быть 25, 27 градусов, может быть до 29 градусов. Я бы не стал прощаться с летом. Зачем это делать заранее? Тепло бывает и в начале сентября. Редко, но бывает", — сказал Вильфанд.
Он отметил, что прогноз был сделан для столичного региона.
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