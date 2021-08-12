https://ria.ru/20210812/opolchenets-1745421510.html
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2021
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:49
2021-08-12T06:49
2021-08-12T06:56
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сцкк
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Лозовое, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве непризнанной республики в СЦКК заявляли, что украинские силовики 11 августа обстреляли из гранатомета подконтрольный Народной милиции ЛНР поселок Лозовое.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20210811/lnr-1745400254.html
украина
луганск
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в мире, украина, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр
06:49 12.08.2021 (обновлено: 06:56 12.08.2021)
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела поселка Лозовое со стороны ВСУ