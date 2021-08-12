https://ria.ru/20210812/opolchenets-1745421510.html

В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ

В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 12.08.2021

В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ

Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T06:49

2021-08-12T06:49

2021-08-12T06:56

в мире

украина

оон

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

сцкк

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/129697/73/1296977377_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1b21ef1cb1b33b8d45398d957c1e0f6b.jpg

ЛУГАНСК, 12 авг — РИА Новости. Сотрудник Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики получил ранение в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины поселка Лозовое, заявили РИА Новости в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Ранее в представительстве непризнанной республики в СЦКК заявляли, что украинские силовики 11 августа обстреляли из гранатомета подконтрольный Народной милиции ЛНР поселок Лозовое.В июле 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20210811/lnr-1745400254.html

украина

луганск

донецкая народная республика

луганская народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, оон, луганск, донецкая народная республика, луганская народная республика, сцкк, ситуация в днр и лнр