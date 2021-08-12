https://ria.ru/20210812/obman-1745415506.html
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости, 12.08.2021
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники изобрели новый метод обмана россиян, сообщает "360". РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T02:07
2021-08-12T02:07
2021-08-12T14:17
общество
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
сергей афанасьев
мошенничество
россия
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МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники изобрели новый метод обмана россиян, сообщает "360".Отмечается, что жертвой злоумышленников могла стать жительница Москвы. Она пояснила в беседе с телеканалом, что с городского номера ей позвонил незнакомый мужчина, который представился капитаном МВД и сообщил о необходимости провести дознание. Мошенник заявил собеседнице, что неизвестная ей женщина пришла с нотариально заверенной доверенностью в банк и пыталась взять кредит на ее имя.В дальнейшем мужчина пытался получить сведения о счетах москвички, ссылаясь на федеральное законодательство, однако женщина поймала "полицейского" на обмане.Адвокат Сергей Афанасьев в беседе с каналом объяснил, что сотрудники полиции не станут звонить в такой ситуации, а закон о "финансовой защите" от подобных махинаций отсутствует.Юрист добавил, что сотрудники правоохранительных органов не выясняют информацию о банковских счетах и мошеннических действиях по телефону — для этого существует установленная процедура.
https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html
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общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей афанасьев, мошенничество, россия
02:07 12.08.2021 (обновлено: 14:17 12.08.2021)
Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян
Телефонные мошенники изобрели метод обмана россиян со звонком из полиции и предложением помощи