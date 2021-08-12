https://ria.ru/20210812/obman-1745415506.html

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян - РИА Новости, 12.08.2021

Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян

Телефонные мошенники изобрели новый метод обмана россиян, сообщает "360". РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:07

2021-08-12T02:07

2021-08-12T14:17

общество

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

сергей афанасьев

мошенничество

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155887/85/1558878585_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cfadaf36c8470ca65ca50a6e09d48c96.jpg

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Телефонные мошенники изобрели новый метод обмана россиян, сообщает "360".Отмечается, что жертвой злоумышленников могла стать жительница Москвы. Она пояснила в беседе с телеканалом, что с городского номера ей позвонил незнакомый мужчина, который представился капитаном МВД и сообщил о необходимости провести дознание. Мошенник заявил собеседнице, что неизвестная ей женщина пришла с нотариально заверенной доверенностью в банк и пыталась взять кредит на ее имя.В дальнейшем мужчина пытался получить сведения о счетах москвички, ссылаясь на федеральное законодательство, однако женщина поймала "полицейского" на обмане.Адвокат Сергей Афанасьев в беседе с каналом объяснил, что сотрудники полиции не станут звонить в такой ситуации, а закон о "финансовой защите" от подобных махинаций отсутствует.Юрист добавил, что сотрудники правоохранительных органов не выясняют информацию о банковских счетах и мошеннических действиях по телефону — для этого существует установленная процедура.

https://ria.ru/20210806/obman-1744607698.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии), сергей афанасьев, мошенничество, россия