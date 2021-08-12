https://ria.ru/20210812/mi-8-1745416785.html

К месту падения Ми-8 на Камчатке вылетели спасатели и водолазы

К месту падения Ми-8 на Камчатке вылетели спасатели и водолазы - РИА Новости, 12.08.2021

К месту падения Ми-8 на Камчатке вылетели спасатели и водолазы

Спасатели и водолазы вылетели к месту падения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T02:37

2021-08-12T02:37

2021-08-12T07:21

происшествия

ми-8

крушение вертолета ми-8 в камчатском крае

владивосток

владимир солодов

крушение ан-26 на камчатке

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ВЛАДИВОСТОК, 12 авг – РИА Новости. Спасатели и водолазы вылетели к месту падения вертолета Ми-8 на Камчатке, сообщают краевые власти."В Южно-Камчатский заказник вылетели водолазы Специализированной пожарно-спасательная части федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы по Камчатскому краю в составе 3 человек и сотрудники МЧС в составе 7 человек, из них 3 водолаза", - говорится в сообщении.На месте происшествия наблюдается низкая облачность. К спасательной операции привлечены медицинские работники Озерновской райбольницы.Всего к операции привлечены 45 человек и 8 единиц техники. Власти региона ранее сообщали, что губернатор Владимир Солодов вылетел к месту происшествия.

https://ria.ru/20210624/vertolet-1738514407.html

владивосток

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2021

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происшествия, ми-8, крушение вертолета ми-8 в камчатском крае, владивосток, владимир солодов, крушение ан-26 на камчатке