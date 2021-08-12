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В Италии пять человек погибли при лесных пожарах
В Италии пять человек погибли при лесных пожарах - РИА Новости, 12.08.2021
В Италии пять человек погибли при лесных пожарах
Жертвами сильных лесных пожаров, охвативших в эти дни Южную Италию, стали уже пять человек, сообщили в четверг местные СМИ. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T10:15
2021-08-12T10:15
в мире
италия
флоренция
юнеско
калабрия
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РИМ, 12 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Жертвами сильных лесных пожаров, охвативших в эти дни Южную Италию, стали уже пять человек, сообщили в четверг местные СМИ.Последним в списке погибших значится 77-летний пенсионер Марио Дзавальо, обугленное тело которого было обнаружено близ калабрийского городка Гроттерия. Судя по всему, мужчина безуспешно пытался остановить вплотную подошедший к его дому огонь, чтобы спасти скот.Наиболее серьезное положение сложилась сейчас в южной области Калабрия, джунта (исполнительный орган власти) которой обратилась в Рим с запросом о введении там режима чрезвычайной ситуации. Особое беспокойство региональных властей вызывают пожары, бушующие уже несколько дней в районе горного массива Аспромонте, уничтожая тысячи гектаров лесов и пастбищ. Именно там были обнаружены две последние жертвы.В дирекции Национального парка Аспромонте РИА Новости сообщили, что пламя угрожает реликтовым буковым лесам, которые в июле были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи руководство одного из крупнейших природных заказников Италии просит привлечь к тушению пожаров подразделения национальных вооруженных сил."Речь идет о самой настоящей чрезвычайной ситуации, которая развивается очень быстро. Сейчас в борьбе с огнем принимают участие силы областной пожарной службы и многочисленные волонтеры из различных ассоциаций. Задействованы специальные самолеты Canadair и вертолеты. Но речь идет о лесном пожаре, потушить который крайне трудно, поскольку многое зависит от быстро меняющейся погодной обстановки", - сообщил представитель парка.Пожары возникли на юге Италии в связи с аномальной жарой, установившейся с начала этой недели на Апеннинах. Раскаленные воздушные массы принесли сюда африканский антициклон, который метеорологи окрестили "Люцифер". В результате во многих районах страны ртутный столбик термометра вплотную подобрался к 45-градусной отметке. В среду абсолютный европейский рекорд был установлен в сицилийском городке Флоридия, где в два часа дня температура воздуха достигла 48,8 градуса.В четверг министерство здравоохранения Италии ввело "красный" (наивысший) уровень метеоопасности в 10 из 27 крупнейших городов страны, в частности, в Риме, Болонье, Палермо, Триесте. В пятницу к этому списку добавятся сразу еще пять итальянских городов, в том числе, Флоренция и Кальяри. Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только граждан, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".В прошлом году Высший институт по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) опубликовал доклад, который убедительно подтвердил тенденцию к потеплению климата на Апеннинах. Согласно этому документу, восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходятся на период после 2010 года. Самым жарким годом за последние 60 лет стал 2018 год, второе место занял 2015 год, а тройку рекордсменов замкнул 2019 год.
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в мире, италия, флоренция, юнеско, калабрия
10:15 12.08.2021
 
В Италии пять человек погибли при лесных пожарах

На юге Италии пять человек погибли при сильных лесных пожарах

© Flickr / Luca PrioliМашина скорой помощи, Италия
Машина скорой помощи, Италия - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Flickr / Luca Prioli
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РИМ, 12 авг - РИА Новости, Сергей Старцев. Жертвами сильных лесных пожаров, охвативших в эти дни Южную Италию, стали уже пять человек, сообщили в четверг местные СМИ.
Последним в списке погибших значится 77-летний пенсионер Марио Дзавальо, обугленное тело которого было обнаружено близ калабрийского городка Гроттерия. Судя по всему, мужчина безуспешно пытался остановить вплотную подошедший к его дому огонь, чтобы спасти скот.
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Наиболее серьезное положение сложилась сейчас в южной области Калабрия, джунта (исполнительный орган власти) которой обратилась в Рим с запросом о введении там режима чрезвычайной ситуации. Особое беспокойство региональных властей вызывают пожары, бушующие уже несколько дней в районе горного массива Аспромонте, уничтожая тысячи гектаров лесов и пастбищ. Именно там были обнаружены две последние жертвы.
В дирекции Национального парка Аспромонте РИА Новости сообщили, что пламя угрожает реликтовым буковым лесам, которые в июле были внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В этой связи руководство одного из крупнейших природных заказников Италии просит привлечь к тушению пожаров подразделения национальных вооруженных сил.
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"Речь идет о самой настоящей чрезвычайной ситуации, которая развивается очень быстро. Сейчас в борьбе с огнем принимают участие силы областной пожарной службы и многочисленные волонтеры из различных ассоциаций. Задействованы специальные самолеты Canadair и вертолеты. Но речь идет о лесном пожаре, потушить который крайне трудно, поскольку многое зависит от быстро меняющейся погодной обстановки", - сообщил представитель парка.
Пожары возникли на юге Италии в связи с аномальной жарой, установившейся с начала этой недели на Апеннинах. Раскаленные воздушные массы принесли сюда африканский антициклон, который метеорологи окрестили "Люцифер". В результате во многих районах страны ртутный столбик термометра вплотную подобрался к 45-градусной отметке. В среду абсолютный европейский рекорд был установлен в сицилийском городке Флоридия, где в два часа дня температура воздуха достигла 48,8 градуса.
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В прошлом году Высший институт по охране и исследованиям окружающей среды Италии (Ispra) опубликовал доклад, который убедительно подтвердил тенденцию к потеплению климата на Апеннинах. Согласно этому документу, восемь из десяти самых жарких годов в новейшей истории Италии приходятся на период после 2010 года. Самым жарким годом за последние 60 лет стал 2018 год, второе место занял 2015 год, а тройку рекордсменов замкнул 2019 год.
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