https://ria.ru/20210812/finansirovanie-1745497703.html

ПСБ профинансирует Чувашскую энергосбытовую компанию на 1,2 млрд рублей

ПСБ профинансирует Чувашскую энергосбытовую компанию на 1,2 млрд рублей - РИА Новости, 12.08.2021

ПСБ профинансирует Чувашскую энергосбытовую компанию на 1,2 млрд рублей

ПСБ открыл АО "Чувашская энергосбытовая компания" кредитный лимит в размере 1,2 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств предприятия и поддержание его... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T15:55

2021-08-12T15:55

2021-08-12T15:55

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МОСКВА, 12 авг – РИА Новости. ПСБ открыл АО "Чувашская энергосбытовая компания" кредитный лимит в размере 1,2 миллиарда рублей на пополнение оборотных средств предприятия и поддержание его текущей деятельности, сообщает пресс-служба ПСБ.Срок финансирования – до конца 2025 года."Чувашская энергосбытовая компания" является гарантирующим поставщиком электроэнергии на территории Чувашской Республики. ПСБ активно сотрудничает с регионом в части финансирования инвестиционных программ развития предпринимательства и системы кредитования физических лиц и предприятий на территории республики, в том числе в рамках льготного ипотечного кредитования.Банк также участвует в государственных программах Чувашии по поддержке малого и среднего бизнеса и способствует реализации социально-значимых проектов Чуваши, одним из важнейших является строительство ПСБ Центра уличного баскетбола в Чебоксарах. Председатель ПСБ Петр Фрадков является куратором регионального отделения бюро Центрального совета ООО "СоюзМаш" в Чувашской Республике

https://ria.ru/20210623/subsidirovanie-1738316959.html

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