Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210812/ekaterinburg-1745433384.html
В Екатеринбурге задержали 30 участников криминальной сходки
В Екатеринбурге задержали 30 участников криминальной сходки - РИА Новости, 12.08.2021
В Екатеринбурге задержали 30 участников криминальной сходки
В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых. РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T09:50
2021-08-12T10:04
происшествия
екатеринбург
гумвд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.В среду он заявил РИА Новости, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли "стрелку", была "задержана группа лиц"."В ходе пресечения так называемой "стрелки" в Екатеринбурге сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 30 человек. В отношении доставленных в территориальный ОВД граждан заведены дела по различным статьям КоАП РФ", - сказал Горелых.По его словам, в отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении одного - по статье 18.8.1 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ). Тридцатый протокол составлен по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД области.Сегодня собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу, заключил Горелых.
https://ria.ru/20210303/avtoritety-1599752879.html
https://ria.ru/20210630/prestupnost-1739261218.html
екатеринбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
происшествия, екатеринбург, гумвд
09:50 12.08.2021 (обновлено: 10:04 12.08.2021)
 
В Екатеринбурге задержали 30 участников криминальной сходки

Полиция в Екатеринбурге задержала 30 участников криминальной сходки

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 12 авг – РИА Новости. В Екатеринбурге задержаны 30 участников криминальной сходки, сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД РФ Валерий Горелых.
В среду он заявил РИА Новости, что правоохранители в Екатеринбурге пресекли "стрелку", была "задержана группа лиц".
"В ходе пресечения так называемой "стрелки" в Екатеринбурге сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 30 человек. В отношении доставленных в территориальный ОВД граждан заведены дела по различным статьям КоАП РФ", - сказал Горелых.
По его словам, в отношении 28 человек составлены административные протоколы по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), в отношении одного - по статье 18.8.1 (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории РФ). Тридцатый протокол составлен по статье 6.9 КоАП (потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача). Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению.
Сотрудник полиции в суде
3 марта, 14:18
В России привлекли к ответственности 45 криминальных авторитетов за год
В ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, семь пистолетов, два из них с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм с патронами, четыре коробки с патронами. Один из обнаруженных стволов был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУМВД области.
Сегодня собранные по данному факту материалы будут направлены в районный суд для рассмотрения по существу, заключил Горелых.
Председатель партии Единая Россия, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев выступает на пленарном заседании XX Съезда партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 30.06.2021
30 июня, 16:24
Медведев заявил, что в России удается сдерживать рост криминала
 
ПроисшествияЕкатеринбургГУМВД
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:06Под Челябинском открыли мемориал школьнику, утонувшему при спасении детей
15:05Посла Британии вызвали в МИД Ирана из-за фото с российским дипломатом
15:04В Белоруссии заявили об отсутствии связи с литовскими пограничниками
15:04Аксенов оценил запасы воды в Крыму
14:53В Совфеде оценили инициативу о включении службы в армии в трудовой стаж
14:52Запад подыгрывает пещерным инстинктам украинской власти, заявил Лавров
14:51Бастрыкин поставил на контроль дело жителя Курска, ранившего ребенка
14:48Лавров прокомментировал слова Лукашенко о Крыме
14:46Действия Запада научили Россию полагаться только на себя, заявил Лавров
14:45В Еврокомиссии назвали польский законопроект о СМИ негативным сигналом
14:45Лавров рассказал о прогнозах падения Кабула
14:43Лавров шуткой ответил на стереотипы о России
14:42Британские СМИ узнали имя подозреваемого в шпионаже в пользу России
14:38Лавров рассказал о любимом блюде и месте отдыха
14:35Аксенов назвал причину подтоплений под Симферополем
14:32Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной
14:30В Липецкой области пять человек пострадали в ДТП с грузовиком
14:29Семье мальчика из Киргизии помогут переехать в Россию, заявили в РПЦ
14:28Эксперты объяснили, почему авиаэкскурсии по Египту не интересны россиянам
14:26Лавров ответил на вопрос о своей поездке в Крым
Лента новостейМолния