https://ria.ru/20210812/dtp-1745542132.html

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве - РИА Новости, 12.08.2021

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в ДТП в Новой Москве

Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП в Новой Москве, где погибла 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T20:03

2021-08-12T20:03

2021-08-12T20:03

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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Суд заключил под стражу мужчину, обвиняемого в совершении ДТП в Новой Москве, где погибла 16-летняя девушка, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы."Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное в состоянии опьянения)", - говорится в сообщении. .Отмечается, что около 4.00 утра 10 августа 23-летний мужчина, управляя автомобилем ВАЗ 21140 в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень. В результате машина опрокинулась, 16-летняя девушка погибла на месте, двое пассажиров и сам водитель были доставлены в больницы."Суд с учетом позиции прокуратуры избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу", - добавляется в сообщении.

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