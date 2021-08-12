https://ria.ru/20210812/dtp-1745421645.html

В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек

В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек - РИА Новости, 12.08.2021

В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек

Микроавтобус, следовавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе, один человек погиб, еще шестеро травмированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T06:52

2021-08-12T06:52

2021-08-12T09:58

происшествия

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красноярск

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КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Микроавтобус, следовавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе, один человек погиб, еще шестеро травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Уточняется, что микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся в четверг около 05.00 (01.00 мск) на 66 километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате 1 человек погиб, 6 человек получили травмы различной степени тяжести", – сообщает ведомство.Уточняется, что на момент аварии в микроавтобусе находилось 8 человек.В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших двое в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжело стабильном, и один – в состоянии средней степени тяжести."На месте работали три фельдшерских бригады скорой помощи. Трех пострадавших эвакуировали в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, еще трое пока находятся в Промышленновской районной больнице", – уточнил Дужик.

https://ria.ru/20210811/avariya-1745373964.html

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кемерово

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дтп, красноярск, кемеровская область, кемерово, новосибирск, россия