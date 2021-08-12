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В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек - РИА Новости, 12.08.2021
В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
Микроавтобус, следовавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе, один человек погиб, еще шестеро травмированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T06:52
2021-08-12T09:58
происшествия
дтп
красноярск
кемеровская область
кемерово
новосибирск
россия
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КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Микроавтобус, следовавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе, один человек погиб, еще шестеро травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.Уточняется, что микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся в четверг около 05.00 (01.00 мск) на 66 километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу."Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате 1 человек погиб, 6 человек получили травмы различной степени тяжести", – сообщает ведомство.Уточняется, что на момент аварии в микроавтобусе находилось 8 человек.В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших двое в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжело стабильном, и один – в состоянии средней степени тяжести."На месте работали три фельдшерских бригады скорой помощи. Трех пострадавших эвакуировали в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, еще трое пока находятся в Промышленновской районной больнице", – уточнил Дужик.
https://ria.ru/20210811/avariya-1745373964.html
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происшествия, дтп, красноярск, кемеровская область, кемерово, новосибирск, россия
06:52 12.08.2021 (обновлено: 09:58 12.08.2021)
 
В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек

В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек, шестеро получили травмы

© Фото : ГУ МВД по Кемеровской областиДТП с участием микроавтобуса в Кемеровской области
ДТП с участием микроавтобуса в Кемеровской области - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : ГУ МВД по Кемеровской области
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КЕМЕРОВО, 12 авг - РИА Новости. Микроавтобус, следовавший из Красноярска в Новосибирск, перевернулся на трассе в Кузбассе, один человек погиб, еще шестеро травмированы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Кемеровской области.
Уточняется, что микроавтобус съехал с дороги и опрокинулся в четверг около 05.00 (01.00 мск) на 66 километре автодороги "Ленинск-Кузнецкий – Промышленная - Журавлево". На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа ОМВД России по Промышленновскому муниципальному округу.
"Предварительно установлено, что водитель микроавтобуса Toyota Grand Hiace, который двигался из Красноярска в Новосибирск, не справился с управлением, это привело к тому, что транспортное средство перевернулось. В результате 1 человек погиб, 6 человек получили травмы различной степени тяжести", – сообщает ведомство.
Уточняется, что на момент аварии в микроавтобусе находилось 8 человек.
В настоящее время на месте работают сотрудники полиции, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Как уточнил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик, среди пострадавших двое в крайне тяжелом состоянии, трое – в тяжело стабильном, и один – в состоянии средней степени тяжести.
"На месте работали три фельдшерских бригады скорой помощи. Трех пострадавших эвакуировали в центр охраны здоровья шахтеров в Ленинск-Кузнецкий, еще трое пока находятся в Промышленновской районной больнице", – уточнил Дужик.
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ПроисшествияДТПКрасноярскКемеровская областьКемеровоНовосибирскРоссия
 
 
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