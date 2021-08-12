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Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг - РИА Новости, 12.08.2021
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг
Дождь, местами с грозой, порывистый ветер и до плюс 23 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T08:17
2021-08-12T08:17
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дождь, местами с грозой, порывистый ветер и до плюс 23 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием южной циклонической депрессии и связанным с ней атмосферным фронтом, который будет сопровождаться полями дождевой облачности, что с трудом позволит воздуху прогреться до положенной климатической нормы, хотя, естественно, осадки будут намного слабее, чем это было накануне. Ожидается в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дождь, местами возможна гроза, в основном по северу Москвы, а так не очень высокая вероятность. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье – плюс 19-24", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что ожидается южный ветер, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что за минувшие сутки в Москве выпало 47% от месячной нормы.
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общество, москва, евгений тишковец
08:17 12.08.2021
 
Москвичей предупредили о дожде и сильном ветре в четверг

Дождь, местами с грозой, порывистый ветер и до плюс 23 ожидается в Москве в четверг

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЛюди гуляют на Красной площади в Москве
Люди гуляют на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 12 авг - РИА Новости. Дождь, местами с грозой, порывистый ветер и до плюс 23 ожидается в Москве в четверг, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Сегодня столичный регион будет находиться под влиянием южной циклонической депрессии и связанным с ней атмосферным фронтом, который будет сопровождаться полями дождевой облачности, что с трудом позволит воздуху прогреться до положенной климатической нормы, хотя, естественно, осадки будут намного слабее, чем это было накануне. Ожидается в Москве облачная с неустойчивыми прояснениями погода, дождь, местами возможна гроза, в основном по северу Москвы, а так не очень высокая вероятность. Температура в столице плюс 21-23, в Подмосковье – плюс 19-24", - рассказал Тишковец.
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Синоптик отметил, что ожидается южный ветер, четыре-девять метров в секунду, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 744 миллиметра ртутного столба.
Ранее Тишковец сообщил РИА Новости, что за минувшие сутки в Москве выпало 47% от месячной нормы.
 
ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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