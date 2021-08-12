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Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности

Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности - РИА Новости, 12.08.2021

Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности

Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила... РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-12T07:12

2021-08-12T07:12

2021-08-12T13:11

омская область

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омск

омская область

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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в регион.Во вторник в Омской области состоялась рабочая встреча уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и губернатора Омской области Александра Буркова. Стороны обсудили положительные тенденции в регионе в сфере защиты прав детей и вопросы, требующие решения. В начале рабочего визита в Омскую область детский омбудсмен посетила несколько социальных учреждений региона, пообщалась с местными жителями. До этого специалисты аппарата уполномоченного провели проверку соблюдения прав детей в Омской области.Также детский омбудсмен отметила рост числа многодетных семей в Омской области, в особенности - увеличение на 33% количества многодетных семей, где воспитываются 11 и более детей."У нас практически каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье", - подтвердил Бурков.Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание к вопросам защиты детства в Омской области и добавил, что её оценка к этим вопросам очень важна.

https://ria.ru/20210729/soglashenie-1743376916.html

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общество, омск, омская область, александр бурков, анна кузнецова, россия