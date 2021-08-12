07:12 12.08.2021 (обновлено: 13:11 12.08.2021)
Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности
Детский омбудсмен Кузнецова назвала Омскую область одним из лидеров по детской безопасности
© Фото : пресс-службы правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в регион.
Во вторник в Омской области состоялась рабочая встреча уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и губернатора Омской области Александра Буркова. Стороны обсудили положительные тенденции в регионе в сфере защиты прав детей и вопросы, требующие решения. В начале рабочего визита в Омскую область детский омбудсмен посетила несколько социальных учреждений региона, пообщалась с местными жителями. До этого специалисты аппарата уполномоченного провели проверку соблюдения прав детей в Омской области.
"Мне хотелось бы отметить, что Омская область - третий регион в пятёрке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства". Мы изучали очень пристально каждый регион, применяя специальные методики. Ваши 73 балла из 100 возможных - достаточно хороший результат. Очень важно развивать этот региональный ресурс и понимать, что даже если одному ребенку грозит опасность, то надо работать в этом направлении", - отметила Кузнецова.
Также детский омбудсмен отметила рост числа многодетных семей в Омской области, в особенности - увеличение на 33% количества многодетных семей, где воспитываются 11 и более детей.
"У нас практически каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье", - подтвердил Бурков.
Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание к вопросам защиты детства в Омской области и добавил, что её оценка к этим вопросам очень важна.