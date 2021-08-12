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Омская область
https://ria.ru/20210812/bezopasnost-1745421933.html
Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности
Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности - РИА Новости, 12.08.2021
Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности
Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T07:12
2021-08-12T13:11
омская область
общество
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омская область
александр бурков
анна кузнецова
россия
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в регион.Во вторник в Омской области состоялась рабочая встреча уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и губернатора Омской области Александра Буркова. Стороны обсудили положительные тенденции в регионе в сфере защиты прав детей и вопросы, требующие решения. В начале рабочего визита в Омскую область детский омбудсмен посетила несколько социальных учреждений региона, пообщалась с местными жителями. До этого специалисты аппарата уполномоченного провели проверку соблюдения прав детей в Омской области.Также детский омбудсмен отметила рост числа многодетных семей в Омской области, в особенности - увеличение на 33% количества многодетных семей, где воспитываются 11 и более детей."У нас практически каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье", - подтвердил Бурков.Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание к вопросам защиты детства в Омской области и добавил, что её оценка к этим вопросам очень важна.
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общество, омск, омская область, александр бурков, анна кузнецова, россия
07:12 12.08.2021 (обновлено: 13:11 12.08.2021)
 
Кузнецова: Омская область в пятерке лидеров по детской безопасности

Детский омбудсмен Кузнецова назвала Омскую область одним из лидеров по детской безопасности

© Фото : пресс-службы правительства Омской областиГубернатор Омской области Александр Бурков и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи
Губернатор Омской области Александр Бурков и уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время встречи - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
© Фото : пресс-службы правительства Омской области
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ОМСК, 12 авг – РИА Новости. Омская область - третий регион в пятерке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства", заявила уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова во время визита в регион.
Во вторник в Омской области состоялась рабочая встреча уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой и губернатора Омской области Александра Буркова. Стороны обсудили положительные тенденции в регионе в сфере защиты прав детей и вопросы, требующие решения. В начале рабочего визита в Омскую область детский омбудсмен посетила несколько социальных учреждений региона, пообщалась с местными жителями. До этого специалисты аппарата уполномоченного провели проверку соблюдения прав детей в Омской области.
"Мне хотелось бы отметить, что Омская область - третий регион в пятёрке лидеров по детской безопасности по результатам анализа интегрального показателя "Качество детства". Мы изучали очень пристально каждый регион, применяя специальные методики. Ваши 73 балла из 100 возможных - достаточно хороший результат. Очень важно развивать этот региональный ресурс и понимать, что даже если одному ребенку грозит опасность, то надо работать в этом направлении", - отметила Кузнецова.
Также детский омбудсмен отметила рост числа многодетных семей в Омской области, в особенности - увеличение на 33% количества многодетных семей, где воспитываются 11 и более детей.
"У нас практически каждый четвертый ребенок проживает в многодетной семье", - подтвердил Бурков.
Глава региона поблагодарил детского омбудсмена за внимание к вопросам защиты детства в Омской области и добавил, что её оценка к этим вопросам очень важна.
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Омская областьОбществоОмскОмская областьАлександр БурковАнна КузнецоваРоссия
 
 
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