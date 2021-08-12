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В Минске рассказали о разработке белорусской вакцины от COVID-19
В Минске рассказали о разработке белорусской вакцины от COVID-19 - РИА Новости, 12.08.2021
В Минске рассказали о разработке белорусской вакцины от COVID-19
Белорусская вакцина против нового коронавируса проходит предварительные доклинические испытания, сообщил директор Республиканского научно-практического центра... РИА Новости, 12.08.2021
2021-08-12T11:58
2021-08-12T12:19
белоруссия
коронавирус covid-19
общество
здоровье - общество
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Белорусская вакцина против нового коронавируса проходит предварительные доклинические испытания, сообщил директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения Владимир Горбунов."Сейчас идут предварительные доклинические испытания. Уже проведены испытания in vitro, а также на животных - на ряде групп мышей", - приводит слова Горбунова пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.Он уточнил, что прототип вакцины уже готов. "Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство. Все это займет год, может, больше", - сказал директор центра.Как отметил Горбунов, специалисты уже получили вакцины из нескольких штаммов вируса – из индийского, британского и так далее. "Мы сравнили результаты полученных сывороток на мышах и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, против него и эффективны. Перекрестной активности нами не установлено", - подчеркнул он.Согласно сообщению минздрава, разработчики и ученые уже определили стратегию создания и производства белорусской вакцины. Они считают, что нужно использовать тот препарат, который получен из вариантов вируса, циркулирующих в Белоруссии. "Не будет в мире универсальной вакцины, которая будет эффективна в отношении всех. Это будет динамичный процесс доработки препаратов", - считает Горбунов.Он уверен, что производство белорусской вакцины от коронавируса важный и нужный процесс - это вопрос биобезопасности страны. К тому же на этом производстве, возможно, будут производиться и другие препараты, не только против коронавируса.В свою очередь генеральный директор госпредприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, касаясь нюансов организации производства белорусской вакцины, сообщил, что на первом этапе планируется задействовать две производственные площадки. "Это (предприятие – ред.) "БелВитунифарм", учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на "Белмедпрепаратах" будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке", - пояснил он.Беляев отметил, что "Белмедпрепараты" имеет опыт работы с вакцинными препаратами - в настоящее время выпускается российская вакцина от COVID-19 "Спутник V". "Это будет очень похожий процесс. Единственно, что будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата. Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран", - рассказал гендиректор.Он уточнил, что для производства белорусской вакцины необходимо будет закупать за рубежом только отдельное сырье, как, например, питательные среды, фильтры. Об объемах производства говорить пока преждевременно, добавил Беляев.
https://ria.ru/20210508/sputnik-1731501251.html
https://ria.ru/20210315/vaktsinatsiya-1601363556.html
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белоруссия, коронавирус covid-19, общество, здоровье - общество
11:58 12.08.2021 (обновлено: 12:19 12.08.2021)
 
В Минске рассказали о разработке белорусской вакцины от COVID-19

Минздрав Белоруссии: вакцина от COVID-19 проходит испытания, производство начнется минимум через год

© Sputnik / Перейти в фотобанкМедицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса "Sputnik V" ("Гам-КОВИД-Вак") в процедурном кабинете в Минске
Медицинская сестра вводит женщине российскую вакцину от коронавируса Sputnik V (Гам-КОВИД-Вак) в процедурном кабинете в Минске
© Sputnik
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МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Белорусская вакцина против нового коронавируса проходит предварительные доклинические испытания, сообщил директор Республиканского научно-практического центра эпидемиологии и микробиологии министерства здравоохранения Владимир Горбунов.
"Сейчас идут предварительные доклинические испытания. Уже проведены испытания in vitro, а также на животных - на ряде групп мышей", - приводит слова Горбунова пресс-служба минздрава в Telegram-канале ведомства.
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Он уточнил, что прототип вакцины уже готов. "Вскоре пройдут доклинические испытания, затем фаза клинических испытаний, проектирование производственных площадей, потом производство. Все это займет год, может, больше", - сказал директор центра.
Как отметил Горбунов, специалисты уже получили вакцины из нескольких штаммов вируса – из индийского, британского и так далее. "Мы сравнили результаты полученных сывороток на мышах и определили, что те сыворотки, которые получены из соответствующего штамма, против него и эффективны. Перекрестной активности нами не установлено", - подчеркнул он.
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Согласно сообщению минздрава, разработчики и ученые уже определили стратегию создания и производства белорусской вакцины. Они считают, что нужно использовать тот препарат, который получен из вариантов вируса, циркулирующих в Белоруссии. "Не будет в мире универсальной вакцины, которая будет эффективна в отношении всех. Это будет динамичный процесс доработки препаратов", - считает Горбунов.
Он уверен, что производство белорусской вакцины от коронавируса важный и нужный процесс - это вопрос биобезопасности страны. К тому же на этом производстве, возможно, будут производиться и другие препараты, не только против коронавируса.
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В свою очередь генеральный директор госпредприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев, касаясь нюансов организации производства белорусской вакцины, сообщил, что на первом этапе планируется задействовать две производственные площадки. "Это (предприятие – ред.) "БелВитунифарм", учитывая их опыт работы с вакцинными препаратами. У них будет производиться активный компонент. А на "Белмедпрепаратах" будет уже собираться вакцина как лекарственный препарат и выпускаться готовая форма. Эти образцы должны будут пойти на клинические испытания для того, чтобы изучить их эффективность и безопасность уже в исследованиях на человеке", - пояснил он.
Беляев отметил, что "Белмедпрепараты" имеет опыт работы с вакцинными препаратами - в настоящее время выпускается российская вакцина от COVID-19 "Спутник V". "Это будет очень похожий процесс. Единственно, что будут еще дополнительные стадии по сборке вакцинного препарата. Особенность производства собственной вакцины в том, что мы будем в меньшей степени зависеть от поставки субстанции из зарубежных стран", - рассказал гендиректор.
Он уточнил, что для производства белорусской вакцины необходимо будет закупать за рубежом только отдельное сырье, как, например, питательные среды, фильтры. Об объемах производства говорить пока преждевременно, добавил Беляев.
 
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