13:21 12.08.2021 (обновлено: 13:37 12.08.2021)
Уровень агрессии на протестах был неожиданным, заявил глава МВД Белоруссии
Глава МВД Белоруссии Кубраков: мы не ожидали такой агрессии от граждан на акциях протеста
МИНСК, 12 авг – РИА Новости. Министр внутренних дел Белоруссии Иван Кубраков заявил, что правоохранительные органы не ожидали такого уровня агрессии от граждан, с которым столкнулись во время прошлогодних протестов оппозиции после президентских выборов.
"Самыми сложными были первые дни, ночь с 9 на 10 августа. Органы внутренних дел в целом были готовы, после любой избирательной кампании есть недовольные, мы всегда готовимся к худшему. Мы изучали и опыт наших коллег, той же Украины. Но, скажу честно как руководитель на тот момент минской милиции, мы не ожидали такой агрессии от белорусских граждан", - сказал министр в интервью изданию "СБ. Беларусь сегодня". Видео издание опубликовало в своем Youtube-канале в четверг.
По его словам, люди не просто выходили на улицы, блокировали движение, а нападали на милиционеров, граждан, поддерживающих действующую власть, а также на избирательные участки. "Все это делалось массово. Мы не ожидали, но сразу же на все нарушения правопорядка мы реагировали", - сказал Кубраков.
Также определенной неожиданностью стало то, что люди поддавались влиянию деструктивных Telegram-каналов, отметил Кубраков. Среди наиболее горячих точек противостояния протестующих и силовиков глава МВД назвал отдельные районы Минска, Брест, Жлобин, Пинск и заявил, что протестующие, в частности, в регионах имели намерение захватывать административные здания, полагая, что все силы правоохранителей брошены на пресечение акций в столице.
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По данным на осень прошлого года, как отметил министр, ранения получили более 200 сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск. "Но эту цифру можно увеличивать сразу в несколько раз, потому что это только те, кто обратился за помощью, кого оперировали, у кого были тяжелые травмы, переломы, ушибы… Многие сотрудники до сих пор проходят реабилитацию и не оправились от этих травм", - сказал Кубраков.
Глава МВД также подчеркнул, что ход протестов свидетельствует о том, что они были заранее подготовлены: в интернете оперативно стали появляться указания, как противостоять силовикам. По мнению министра, в этих указаниях "чувствовалась рука спецслужб: четко было прописано, как противодействовать, разбивать милицейские цепочки, что делать, как готовить камни". "Задержания машин, которые ехали со всех регионов, а были и схроны на территории Минска, оружие, арматура, камни, баллончики со слезоточивым газом, бутылки с зажигательной смесью, шипы, чтобы пробивать колеса служебного транспорта, - все это говорит о том, что люди готовились", - сказал он, обратив внимание и на тактику протестующих.
"Если нарушается законодательство, то ни о каких мирных акциях речи быть не может", - сказал глава МВД. Он также опроверг заявления правозащитников, что задержанные протестующие являются политическими заключенными, подчеркнув, что это люди, нарушившие закон, и несут заслуженное наказание.
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.