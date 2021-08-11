https://ria.ru/20210811/zemletryasenie-1745279595.html
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0 - РИА Новости, 11.08.2021
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду у Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T01:57
2021-08-11T01:57
2021-08-11T01:57
происшествия
курильские острова
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 11 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 произошло в среду у Курильских островов, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова."В 3.27 (20.27 мск вторника) 11 августа произошло землетрясение на глубине 69 километров магнитудой 5,0", - сообщила Семенова.Данные об ощутимости, по ее словам, не поступали. Эпицентр находился восточнее острова Симушир.Еще одно землетрясение произошло во вторник в 23.08 (15.08 мск) на глубине 54 километра магнитудой 5,1. Эпицентр располагался в 119 километрах восточнее Малокурильского.
https://ria.ru/20210806/zemletryasenie-1744607842.html
курильские острова
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происшествия, курильские острова
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0
У Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,0