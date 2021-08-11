https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745370163.html

В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса

В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021

В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса

Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:17

2021-08-11T17:17

2021-08-11T17:34

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ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.Эксперт напомнила, что впервые вариант "йота" был выявлен в США в ноябре прошлого года и определен как вариант, вызывающий интерес в марте нынешнего года. ВОЗ располагает порядка 28 тысяч полных последовательностей генома этого варианта, свыше 27 тысяч из которых приходятся на США.По ее словам, в настоящее время количество случаев заражения вариантом "йота" в США снижается, тогда как вариант "дельта" пока остается превалирующим на территории страны.

https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745329506.html

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в мире, сша, нью-йорк (город), воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19