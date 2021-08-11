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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745370163.html
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса
Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:17
2021-08-11T17:34
распространение коронавируса
в мире
сша
нью-йорк (город)
воз
здоровье - общество
коронавирусы
коронавирус covid-19
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ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.Эксперт напомнила, что впервые вариант "йота" был выявлен в США в ноябре прошлого года и определен как вариант, вызывающий интерес в марте нынешнего года. ВОЗ располагает порядка 28 тысяч полных последовательностей генома этого варианта, свыше 27 тысяч из которых приходятся на США.По ее словам, в настоящее время количество случаев заражения вариантом "йота" в США снижается, тогда как вариант "дельта" пока остается превалирующим на территории страны.
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в мире, сша, нью-йорк (город), воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:17 11.08.2021 (обновлено: 17:34 11.08.2021)
 
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса

Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: новый штамм коронавируса не приводит к тяжелой болезни

© Depositphotos / 360-berlin/Jens KnappeИллюстрация нового вируса Covid-19
Иллюстрация нового вируса Covid-19 - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Depositphotos / 360-berlin/Jens Knappe
Читать ria.ru в
ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.
"Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.
Эксперт напомнила, что впервые вариант "йота" был выявлен в США в ноябре прошлого года и определен как вариант, вызывающий интерес в марте нынешнего года. ВОЗ располагает порядка 28 тысяч полных последовательностей генома этого варианта, свыше 27 тысяч из которых приходятся на США.
По ее словам, в настоящее время количество случаев заражения вариантом "йота" в США снижается, тогда как вариант "дельта" пока остается превалирующим на территории страны.
Сотрудники на линии розлива инъекционных препаратов шприц-доза вакцины ЭпиВакКорона - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
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