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В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса - РИА Новости, 11.08.2021
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса
Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:17
2021-08-11T17:17
2021-08-11T17:34
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ЖЕНЕВА, 11 авг – РИА Новости, Елизавета Исакова. Предварительные данные из США говорят о том, что вариант коронавируса "йота" не приводит к серьезной болезни, заявила на брифинге в среду глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове."Предварительные данные из Нью-Йорка говорят о том, что этот вариант не приводит к более тяжелому заболеванию и не приводит к более серьезной вспышке заражений", - сказала она.Эксперт напомнила, что впервые вариант "йота" был выявлен в США в ноябре прошлого года и определен как вариант, вызывающий интерес в марте нынешнего года. ВОЗ располагает порядка 28 тысяч полных последовательностей генома этого варианта, свыше 27 тысяч из которых приходятся на США.По ее словам, в настоящее время количество случаев заражения вариантом "йота" в США снижается, тогда как вариант "дельта" пока остается превалирующим на территории страны.
https://ria.ru/20210811/yota-shtamm-1745329506.html
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в мире, сша, нью-йорк (город), воз, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19
17:17 11.08.2021 (обновлено: 17:34 11.08.2021)
В ВОЗ оценили опасность йота-штамма коронавируса
Эксперт ВОЗ Ван Керкхове: новый штамм коронавируса не приводит к тяжелой болезни