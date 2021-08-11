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Туризм
https://ria.ru/20210811/vengriya-1745362652.html
Дипломаты сообщили, что изменилось при подаче документов на визу в Венгрию
Дипломаты сообщили, что изменилось при подаче документов на визу в Венгрию - РИА Новости, 11.08.2021
Дипломаты сообщили, что изменилось при подаче документов на визу в Венгрию
В консульстве Венгрии в Москве прокомментировали ситуацию с возникшим ажиотажем при подаче документов в визовые центры, сообщает АТОР. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:09
2021-08-11T17:09
туризм
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венгрия
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ассоциация туроператоров россии (атор)
визы
туризм
шенгенская виза
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В консульстве Венгрии в Москве прокомментировали ситуацию с возникшим ажиотажем при подаче документов в визовые центры, сообщает АТОР.Пока запись в Москве и регионах приостановлена до сентября. При этом с момента возобновления работы визовых центров прошла всего неделя.В иностранной дипмиссии спрос на туристические визы в Венгрию назвали "огромным". "Наши консульства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани совместно с сервисным провайдером VFS увеличивают количество обрабатываемых заявлений. Они ежедневно принимают их сотни и оформляют визы. Также они обслуживают своих клиентов по всем другим консульским услугам", — сообщили дипломаты.Также в консульстве отметили, что для исключения автоматического и многократного бронирования были введены изменения в процесс записи.В дипмиссии рассказали о продлении времени работы визовых центров. Столичный уже принимает клиентов не три, а пять дней в неделю с девяти до 17 часов, а не до 14 часов, как было ранее.Между тем источники АТОР среди туроператоров полагают, что дефицит временных слотов для подачи документов мог быть создан искусственно самим визовым оператором VFS Global, которому выгодно на волне огромного спроса "продать" заявителю услуги в премиум-зале. Процедура стоит 5,5 тысячи рублей.В туркомпаниях надеются, что в консульстве Венгрии обратят внимание на эту ситуацию, и количество слотов на обычную запись больше не будут перераспределять в пользу премиум-подачи, сообщает АТОР.
https://ria.ru/20210802/vengriya-1743652247.html
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санкт-петербург, венгрия, москва, ассоциация туроператоров россии (атор), визы, туризм, шенгенская виза, будапешт, коронавирус covid-19, куда поехать, куда можно лететь, новости - туризм
17:09 11.08.2021
 

Дипломаты сообщили, что изменилось при подаче документов на визу в Венгрию

© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкПаспорта и визы
Паспорта и визы - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В консульстве Венгрии в Москве прокомментировали ситуацию с возникшим ажиотажем при подаче документов в визовые центры, сообщает АТОР.
Пока запись в Москве и регионах приостановлена до сентября. При этом с момента возобновления работы визовых центров прошла всего неделя.
В иностранной дипмиссии спрос на туристические визы в Венгрию назвали "огромным". "Наши консульства в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Казани совместно с сервисным провайдером VFS увеличивают количество обрабатываемых заявлений. Они ежедневно принимают их сотни и оформляют визы. Также они обслуживают своих клиентов по всем другим консульским услугам", — сообщили дипломаты.
Также в консульстве отметили, что для исключения автоматического и многократного бронирования были введены изменения в процесс записи.
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В дипмиссии рассказали о продлении времени работы визовых центров. Столичный уже принимает клиентов не три, а пять дней в неделю с девяти до 17 часов, а не до 14 часов, как было ранее.
Между тем источники АТОР среди туроператоров полагают, что дефицит временных слотов для подачи документов мог быть создан искусственно самим визовым оператором VFS Global, которому выгодно на волне огромного спроса "продать" заявителю услуги в премиум-зале. Процедура стоит 5,5 тысячи рублей.
В туркомпаниях надеются, что в консульстве Венгрии обратят внимание на эту ситуацию, и количество слотов на обычную запись больше не будут перераспределять в пользу премиум-подачи, сообщает АТОР.
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