https://ria.ru/20210811/vaktsinatsiya-1745313203.html

Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова

Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.08.2021

Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова

Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 50% сотрудников российских избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:47

2021-08-11T11:47

2021-08-11T11:47

политика

общество

цик рф

здоровье - общество

элла памфилова

россия

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 50% сотрудников российских избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Нам удалось на сей момент перешагнуть пятидесятипроцентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинированы членов избирательных комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, некоторые регионы перешагнули показатель в 70% вакцинированных сотрудников.

https://ria.ru/20210716/nablyudateli-1741562704.html

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2021

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