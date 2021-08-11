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Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова
Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова - РИА Новости, 11.08.2021
Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова
Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 50% сотрудников российских избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:47
2021-08-11T11:47
2021-08-11T11:47
политика
общество
цик рф
здоровье - общество
элла памфилова
россия
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Вакцинацию от коронавируса прошли свыше 50% сотрудников российских избиркомов, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова."Нам удалось на сей момент перешагнуть пятидесятипроцентный барьер. Немногим более 50% в среднем по России вакцинированы членов избирательных комиссий", - сказала Памфилова на заседании ЦИК в среду.По ее словам, некоторые регионы перешагнули показатель в 70% вакцинированных сотрудников.
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политика, общество, цик рф, здоровье - общество, элла памфилова, россия, вакцинация россиян от covid-19
Более 50% членов избиркомов вакцинировались от COVID-19, заявила Памфилова
Председатель ЦИК Памфилова: более половины членов избиркомов вакцинировались от COVID-19