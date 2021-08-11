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Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:07
2021-08-11T03:15
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.Минздрав России ровно года назад - 11 августа 2020 года - зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
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общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:07 11.08.2021 (обновлено: 03:15 11.08.2021)
 
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

Гинцбург считает, что "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкШприц и ампула на фоне логотипа "Спутник V"
Шприц и ампула на фоне логотипа Спутник V - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Он отметил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.
Минздрав России ровно года назад - 11 августа 2020 года - зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.
Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
 
Распространение коронавирусаОбществоАлександр ГинцбургРоссияКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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