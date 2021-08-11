https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745281001.html
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность - РИА Новости, 11.08.2021
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T03:07
2021-08-11T03:07
2021-08-11T03:15
распространение коронавируса
общество
александр гинцбург
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_208:1:2870:1499_1920x0_80_0_0_849df8f780bea9028caf0fad3c728c46.jpg
МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.Минздрав России ровно года назад - 11 августа 2020 года - зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597247527_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_3e8c49855bf86be4a07a8a7e26f7c5ce.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
03:07 11.08.2021 (обновлено: 03:15 11.08.2021)
Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность
Гинцбург считает, что "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность