https://ria.ru/20210811/vaktsina-1745281001.html

Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность - РИА Новости, 11.08.2021

Гинцбург: "Спутник V" за год подтвердил свое качество и безопасность

Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T03:07

2021-08-11T03:07

2021-08-11T03:15

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александр гинцбург

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 авг – РИА Новости. Вакцина "Спутник V", которая ровно год назад была зарегистрирована в России, за это время подтвердила свое качество и безопасность, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.Он отметил, что за это время были сняты определенные ограничения для вакцинации онкологических больных, препарат разрешили прививать беременным женщинам и пожилым людям.Минздрав России ровно года назад - 11 августа 2020 года - зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название "Спутник V". Вакцина создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий.Также в России созданы вакцины от COVID-19 – "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" Роспотребнадзора и "КовиВак", разработанная Центром имени Чумакова РАН. В начале мая стало известно о регистрации четвертой отечественной вакцины "Спутник Лайт".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, александр гинцбург, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии