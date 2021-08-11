https://ria.ru/20210811/turist-1745356761.html
В Башкирии росгвардеец спас тонувшего туриста
В Башкирии росгвардеец спас тонувшего туриста - РИА Новости, 11.08.2021
В Башкирии росгвардеец спас тонувшего туриста
В Башкирии росгвардеец спас туриста, который тонул в реке Белая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:09
2021-08-11T16:09
2021-08-11T18:33
хорошие новости
омон россии
республика башкортостан
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Башкирии росгвардеец спас туриста, который тонул в реке Белая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Сотрудник ОМОН, живущий в непосредственной близости от реки, услышал крики о помощи, когда находился дома. "Он выбежал на улицу и увидел на середине Белой тонущего человека, после чего сел в свою лодку, на веслах добрался до утопающего и затащил его на борт", — сказал представитель пресс-службы.Затем омоновец доставил спасенного на берег, отвел к себе и напоил горячим чаем.Выяснилось, что пострадавший был туристом, который решил с вещами вплавь переправиться на другой берег, но начал тонуть из-за судороги в ноге.
https://ria.ru/20210810/podrostok-1745152447.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
омон россии, республика башкортостан, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
16:09 11.08.2021 (обновлено: 18:33 11.08.2021)
В Башкирии росгвардеец спас тонувшего туриста
Росгвардеец спас туриста, который тонул в реке Белая в Башкирии
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. В Башкирии росгвардеец спас туриста, который тонул в реке Белая, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Сотрудник ОМОН
, живущий в непосредственной близости от реки, услышал крики о помощи, когда находился дома.
"Он выбежал на улицу и увидел на середине Белой тонущего человека, после чего сел в свою лодку, на веслах добрался до утопающего и затащил его на борт", — сказал представитель пресс-службы.
Затем омоновец доставил спасенного на берег, отвел к себе и напоил горячим чаем.
Выяснилось, что пострадавший был туристом, который решил с вещами вплавь переправиться на другой берег, но начал тонуть из-за судороги в ноге.