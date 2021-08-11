https://ria.ru/20210811/sobyanin-1745344891.html
Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицине
Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицине - РИА Новости, 11.08.2021
Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицине
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 1 миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщили в пресс-службе мэра и... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:07
2021-08-11T15:07
2021-08-11T15:14
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин выделил 1 миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы."Правительство Москвы выделило из городского бюджета 1 миллиард рублей на финансовую поддержку научных разработок и инноваций в сфере медицины. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - сообщили в пресс-службе.В мэрии уточнили, что выделенные средства будут направлены научным коллективам и медицинским организациям, занимающимся разработкой высокотехнологичных методов диагностики и лечения заболеваний, а также внедрением инновационных технологий в московское здравоохранение.
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общество, москва, сергей собянин
15:07 11.08.2021 (обновлено: 15:14 11.08.2021)
Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицине
Мэр Москвы Сергей Собянин выделил миллиард рублей на поддержку научных разработок в медицине