https://ria.ru/20210811/shkola-1745374907.html

Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества

Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества - РИА Новости, 11.08.2021

Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества

Строители в рамках реализации нацпроекта "Культура" ведут капитальный ремонт здания бывшей общеобразовательной школы №12 города Мурманска, где в ближайшем... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T17:42

2021-08-11T17:42

2021-08-11T17:42

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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Строители в рамках реализации нацпроекта "Культура" ведут капитальный ремонт здания бывшей общеобразовательной школы №12 города Мурманска, где в ближайшем будущем откроется современная художественная школа, сообщила пресс-служба мэрии города.В здании, расположенном по улице Полярной Дивизии, 1/16, до 2014 года располагалась школа №12, однако власти города приняли решение, что после реконструкции помещение станет художественной школой."Строительство идет в хорошем темпе: ведутся демонтажные работы, а также подготовка к устройству железобетонных перекрытий. Следующий этап - прокладка инженерных сетей и ремонт кровли. После обновления здание будет полностью соответствовать всем современным требованиям. В этой школе найдется место для всех детей, занимающихся творчеством", - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев, проинспектировавший ход ремонта в среду.По данным мэрии, в новом учреждении культуры появятся кабинеты скульптуры, живописи и рисунка, компьютерной графики, а также выставочный и концертный залы. Одной из особенностей этого учебного заведения станет установка лифта."Город уделяет особое внимание созданию комфортных условий для занятий юных мурманчан. Учитывая, что из-за устаревших конструкций бывшей школы №12 образовательный процесс стал невозможен, было принято решение создать в ее стенах учреждение дополнительного образования", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.Мурманчанам предложили принять участие в выборе варианта оформления подсветки здания новой художественной школы, опрос в интернете продлится до 18 августа.

https://ria.ru/20210805/murmansk-1744561055.html

https://ria.ru/20210726/murmansk-1742955894.html

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общество, школа, мурманская область, мурманск, россия