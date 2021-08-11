https://ria.ru/20210811/shkola-1745374907.html
Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества
Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества - РИА Новости, 11.08.2021
Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества
Строители в рамках реализации нацпроекта "Культура" ведут капитальный ремонт здания бывшей общеобразовательной школы №12 города Мурманска, где в ближайшем... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T17:42
2021-08-11T17:42
2021-08-11T17:42
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Строители в рамках реализации нацпроекта "Культура" ведут капитальный ремонт здания бывшей общеобразовательной школы №12 города Мурманска, где в ближайшем будущем откроется современная художественная школа, сообщила пресс-служба мэрии города.В здании, расположенном по улице Полярной Дивизии, 1/16, до 2014 года располагалась школа №12, однако власти города приняли решение, что после реконструкции помещение станет художественной школой."Строительство идет в хорошем темпе: ведутся демонтажные работы, а также подготовка к устройству железобетонных перекрытий. Следующий этап - прокладка инженерных сетей и ремонт кровли. После обновления здание будет полностью соответствовать всем современным требованиям. В этой школе найдется место для всех детей, занимающихся творчеством", - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев, проинспектировавший ход ремонта в среду.По данным мэрии, в новом учреждении культуры появятся кабинеты скульптуры, живописи и рисунка, компьютерной графики, а также выставочный и концертный залы. Одной из особенностей этого учебного заведения станет установка лифта."Город уделяет особое внимание созданию комфортных условий для занятий юных мурманчан. Учитывая, что из-за устаревших конструкций бывшей школы №12 образовательный процесс стал невозможен, было принято решение создать в ее стенах учреждение дополнительного образования", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.Мурманчанам предложили принять участие в выборе варианта оформления подсветки здания новой художественной школы, опрос в интернете продлится до 18 августа.
https://ria.ru/20210805/murmansk-1744561055.html
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общество, школа, мурманская область, мурманск, россия
Здание школы в Мурманске превратят в современный дом творчества
Мэрии Мурманска: здание школы №12 превратят в современный дом творчества
МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости.
Строители в рамках реализации нацпроекта "Культура" ведут капитальный ремонт здания бывшей общеобразовательной школы №12 города Мурманска
, где в ближайшем будущем откроется современная художественная школа, сообщила пресс-служба мэрии города.
В здании, расположенном по улице Полярной Дивизии, 1/16, до 2014 года располагалась школа №12, однако власти города приняли решение, что после реконструкции помещение станет художественной школой.
"Строительство идет в хорошем темпе: ведутся демонтажные работы, а также подготовка к устройству железобетонных перекрытий. Следующий этап - прокладка инженерных сетей и ремонт кровли. После обновления здание будет полностью соответствовать всем современным требованиям. В этой школе найдется место для всех детей, занимающихся творчеством", - отметил глава Мурманска Андрей Сысоев, проинспектировавший ход ремонта в среду.
По данным мэрии, в новом учреждении культуры появятся кабинеты скульптуры, живописи и рисунка, компьютерной графики, а также выставочный и концертный залы. Одной из особенностей этого учебного заведения станет установка лифта.
"Город уделяет особое внимание созданию комфортных условий для занятий юных мурманчан. Учитывая, что из-за устаревших конструкций бывшей школы №12 образовательный процесс стал невозможен, было принято решение создать в ее стенах учреждение дополнительного образования", - пояснил заместитель председателя совета депутатов Мурманска Михаил Белошеев.
Мурманчанам предложили принять участие в выборе варианта оформления подсветки здания новой художественной школы, опрос в интернете продлится до 18 августа.