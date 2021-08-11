https://ria.ru/20210811/pogoda-1745392426.html

На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года

На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года - РИА Новости, 11.08.2021

На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года

Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:52

2021-08-11T19:53

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РИМ, 11 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.Новый рекорд зафиксирован в 13.14 на погодной станции в окрестностях города Сиракузы на юго-востоке Сицилии в местечке Флоридия. Влажность воздуха при этом была сравнительно небольшой, на уровне 10%.Итальянские СМИ отмечают, что неофициальный температурный рекорд прежде также принадлежал Сицилии: в августе 1999 в городе Катенануова в провинции Энна жара достигла +48,5 градуса.Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен на четверг для 10 из 27 крупных итальянских городов. В пятницу в "красную" категорию попадут уже 15 из них, включая Рим, Флоренцию и Бари.Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".

https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html

https://ria.ru/20210719/pogoda-1741786317.html

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в мире, италия, европа, всемирная метеорологическая организация, погода, сицилия