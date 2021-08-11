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На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года
На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года - РИА Новости, 11.08.2021
На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года
Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T19:52
2021-08-11T19:53
в мире
италия
европа
всемирная метеорологическая организация
погода
сицилия
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РИМ, 11 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.Новый рекорд зафиксирован в 13.14 на погодной станции в окрестностях города Сиракузы на юго-востоке Сицилии в местечке Флоридия. Влажность воздуха при этом была сравнительно небольшой, на уровне 10%.Итальянские СМИ отмечают, что неофициальный температурный рекорд прежде также принадлежал Сицилии: в августе 1999 в городе Катенануова в провинции Энна жара достигла +48,5 градуса.Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен на четверг для 10 из 27 крупных итальянских городов. В пятницу в "красную" категорию попадут уже 15 из них, включая Рим, Флоренцию и Бари.Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".
https://ria.ru/20210729/pogoda-1742966812.html
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в мире, италия, европа, всемирная метеорологическая организация, погода, сицилия
19:52 11.08.2021 (обновлено: 19:53 11.08.2021)
 
На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года

На Сицилии зафиксировали самую высокую температуру в Европе с 1977 года – 48,8 градуса

© Fotolia / IuriiГород Катания на Сицилии
Город Катания на Сицилии - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© Fotolia / Iurii
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РИМ, 11 авг – РИА Новости. Температура воздуха на Сицилии достигла отметки 48,8 градуса, сообщает Сицилийский агрометеорологический информационный центр.
Таким образом, пришедшая в Италию жара побила общеевропейский рекорд, который, по данным Всемирной метеорологической организации, держался с июля 1977 года. Тогда в Афинах столбик термометра поднялся до +48 градусов.
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Новый рекорд зафиксирован в 13.14 на погодной станции в окрестностях города Сиракузы на юго-востоке Сицилии в местечке Флоридия. Влажность воздуха при этом была сравнительно небольшой, на уровне 10%.
Итальянские СМИ отмечают, что неофициальный температурный рекорд прежде также принадлежал Сицилии: в августе 1999 в городе Катенануова в провинции Энна жара достигла +48,5 градуса.
Наступление аномальной жары в Италии связано с приходом африканского антициклона, который метеорологи окрестили "Люцифером". Речь в подобных случаях идет о так называемой "волне зноя", несущей с собой не только жару, но также высокую влажность, солнечную радиацию и сильную духоту.
Наивысший "красный" уровень метеоопасности объявлен на четверг для 10 из 27 крупных итальянских городов. В пятницу в "красную" категорию попадут уже 15 из них, включая Рим, Флоренцию и Бари.
Присвоение минздравом "красного" уровня погодной угрозы означает наступление чрезвычайной ситуации, при которой возникает реальная угроза для здоровья не только лиц, входящих в группу риска, но и "здоровых, активных людей".
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