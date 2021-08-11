https://ria.ru/20210811/pogoda-1745317741.html
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте - РИА Новости, 11.08.2021
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте
Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:12
2021-08-11T12:12
2021-08-11T12:13
общество
москва
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948416_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b9bd15af147642dd16fedcf501ee65d7.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень. Но волна холода будет достаточно ощутимой, это будет первый звоночек от приближающейся осени", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что холодный фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения.
https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/08/1744948416_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_4abdf2d6fe80b62cfb5d73eef49c7802.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, евгений тишковец
12:12 11.08.2021 (обновлено: 12:13 11.08.2021)
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте
Синоптик Тишковец: холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди