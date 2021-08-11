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Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте - РИА Новости, 11.08.2021
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте
Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:12
2021-08-11T12:13
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень. Но волна холода будет достаточно ощутимой, это будет первый звоночек от приближающейся осени", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что холодный фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения.
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общество, москва, евгений тишковец
12:12 11.08.2021 (обновлено: 12:13 11.08.2021)
 
Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте

Синоптик Тишковец: холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве
Прохожие на Кремлёвском проезде у Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень. Но волна холода будет достаточно ощутимой, это будет первый звоночек от приближающейся осени", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что холодный фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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