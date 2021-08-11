https://ria.ru/20210811/pogoda-1745317741.html

Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте

Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте - РИА Новости, 11.08.2021

Москвичей предупредили о надвигающемся холодном фронте

Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:12

2021-08-11T12:12

2021-08-11T12:13

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Холодный фронт приблизится в понедельник к Москве, зарядят дожди, лето будет сдавать свои позиции, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В понедельник с приближением холодного фронта температура начнет понижаться, зарядят дожди, на следующей неделе нас ждет умеренный температурный фон. Лето будет сдавать свои позиции по всем фронтам, хотя это не значит, что наступит осень. Но волна холода будет достаточно ощутимой, это будет первый звоночек от приближающейся осени", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что холодный фронт откроет доступ более свежим воздушным массам полярного происхождения.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

москва

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общество, москва, евгений тишковец