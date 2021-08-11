https://ria.ru/20210811/pogoda-1745286505.html

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.08.2021

Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду

Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в среду, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T08:17

2021-08-11T08:17

2021-08-11T08:17

общество

московская область (подмосковье)

москва

елена волосюк

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в среду, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.По словам специалиста, количество осадков будет по-разному распределяться по районам столицы: где-то может выпасть 5 миллиметров осадков, а где-то все 20."Но в среднем, если говорить, опираясь на реперную московскую метеостанцию на ВДНХ, то надо рассчитывать примерно на 7-10 миллиметров при норме для августа 82 миллиметра", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будут дуть восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20210805/pogoda-1744517359.html

московская область (подмосковье)

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк