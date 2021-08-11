https://ria.ru/20210811/pogoda-1745286505.html
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду - РИА Новости, 11.08.2021
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в среду, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T08:17
2021-08-11T08:17
2021-08-11T08:17
общество
московская область (подмосковье)
москва
елена волосюк
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в среду, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Елена Волосюк.По словам специалиста, количество осадков будет по-разному распределяться по районам столицы: где-то может выпасть 5 миллиметров осадков, а где-то все 20."Но в среднем, если говорить, опираясь на реперную московскую метеостанцию на ВДНХ, то надо рассчитывать примерно на 7-10 миллиметров при норме для августа 82 миллиметра", - сказала Волосюк.Синоптик добавила, что ветер будут дуть восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
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общество, московская область (подмосковье), москва, елена волосюк
Синоптик рассказала о погоде в Москве в среду
Синоптик центра "Фобос" Волосюк ожидает облачную погоду и кратковременные дожди в Москве в среду
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Облачная погода и кратковременные дожди с грозами ожидают москвичей в среду, воздух в российской столице прогреется до плюс 23 градусов, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос
" Елена Волосюк
.
"Сегодня в столице будет преобладать облачная погода с кратковременными дождями, местами грозами. Максимальная температура воздуха - плюс 21-23, в Подмосковье
- плюс 19-24", - сказала она.
По словам специалиста, количество осадков будет по-разному распределяться по районам столицы: где-то может выпасть 5 миллиметров осадков, а где-то все 20.
"Но в среднем, если говорить, опираясь на реперную московскую метеостанцию на ВДНХ, то надо рассчитывать примерно на 7-10 миллиметров при норме для августа 82 миллиметра", - сказала Волосюк.
Синоптик добавила, что ветер будут дуть восточный, 3-8 метров в секунду, при грозе порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.