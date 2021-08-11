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В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка - РИА Новости, 11.08.2021
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T05:31
2021-08-11T05:42
происшествия
московская область (подмосковье)
железная дорога
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".Супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.Дочь Херца-старшего - Наталья, дрессировщица.
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происшествия, московская область (подмосковье), железная дорога
05:31 11.08.2021 (обновлено: 05:42 11.08.2021)
 
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка

"Пятый канал": в Подмосковье электричка сбила насмерть цирковую дрессировщицу Херц и ее мужа

© РИА Новости / Алексей ФилипповПоезд "Ласточка" на Московском центральном кольце. Архивное фото
Поезд Ласточка на Московском центральном кольце. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".
Супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.
У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.
Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 19.07.2021
19 июля, 09:13
В Подмосковье электричка сбила трех мужчин
Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.
Дочь Херца-старшего - Наталья, дрессировщица.
 
ПроисшествияМосковская область (Подмосковье)Железная дорога
 
 
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