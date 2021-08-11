https://ria.ru/20210811/poezd-1745282782.html

В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка

В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка - РИА Новости, 11.08.2021

В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка

Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T05:31

2021-08-11T05:31

2021-08-11T05:42

происшествия

московская область (подмосковье)

железная дорога

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".Супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.Дочь Херца-старшего - Наталья, дрессировщица.

https://ria.ru/20210719/gibel-1741796822.html

московская область (подмосковье)

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происшествия, московская область (подмосковье), железная дорога