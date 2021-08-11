https://ria.ru/20210811/poezd-1745282782.html
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка - РИА Новости, 11.08.2021
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T05:31
2021-08-11T05:31
2021-08-11T05:42
происшествия
московская область (подмосковье)
железная дорога
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/150221/48/1502214817_0:126:1500:970_1920x0_80_0_0_c97437b31db5430cb6f982e37a86a41e.jpg
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье, сообщает "Пятый канал".Супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.Дочь Херца-старшего - Наталья, дрессировщица.
https://ria.ru/20210719/gibel-1741796822.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/150221/48/1502214817_0:0:1294:970_1920x0_80_0_0_ecb79f908043c73bdd0298fb269da902.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, московская область (подмосковье), железная дорога
05:31 11.08.2021 (обновлено: 05:42 11.08.2021)
В Подмосковье цирковую дрессировщицу и ее мужа сбила электричка
"Пятый канал": в Подмосковье электричка сбила насмерть цирковую дрессировщицу Херц и ее мужа
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Дрессировщица и потомственная артистка цирка Талина Херц и ее муж Владислав Плешаков трагически погибли в Подмосковье
, сообщает "Пятый канал"
.
Супружеская пара попала под колеса электропоезда, переходя железнодорожные пути в районе станции Храпуново.
У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.
Дедушка погибшей Всеволод Херц, родившийся в 1912 году, был атлетом, борцом и силовым жонглером, выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием легендарного Ивана Поддубного.
Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике.
Дочь Херца-старшего - Наталья, дрессировщица.