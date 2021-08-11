14:52 11.08.2021 (обновлено: 15:02 11.08.2021)
Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве
МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения COVID-19, в частности, с четверга разрешены мероприятия с числом участников до 70 человек, а также спортмероприятия на открытом воздухе с участием зрителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперштаба.
Как отметил губернатор, в области сохраняется тенденция к снижению количества заболевших и госпитализированных и к увеличению количества выздоровевших северян. По информации управления Роспотребнадзора по Мурманской области, уменьшилось также и количество заболевших внебольничной пневмонией. Тяжёлых случаев сегодня в регионе насчитывается порядка 0,8%.
"Но это не означает, что мы должны расслабляться. Соответственно, те меры, которые предпринимаются, вместе с увеличением темпов вакцинации дают положительный результат. С учётом этого мы считаем возможным и необходимым несколько смягчить ряд ограничений, которые сегодня действуют в области", – сообщил Чибис.
С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.
Чибис добавил, что при условии сохранения тенденции к снижению количества заболеваний COVID-19, в ближайшее время будут приняты решения относительно заведений общепита - сейчас они могут работать с 6:00 до 23:00 с 50% заполняемостью или на вынос.
"И, конечно, всех волнует, каким образом будут проводиться линейки 1 сентября. Решения по этому поводу будут приняты, мы постараемся озвучить их в ближайшее время, чтобы оценить ситуацию и обсудить этот вопрос с федеральными органами власти", – сказал глава региона.