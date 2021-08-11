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Мурманская область
https://ria.ru/20210811/ogranicheniya-1745342548.html
Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа
Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа - РИА Новости, 11.08.2021
Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа
Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:52
2021-08-11T15:02
мурманская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
андрей чибис
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения COVID-19, в частности, с четверга разрешены мероприятия с числом участников до 70 человек, а также спортмероприятия на открытом воздухе с участием зрителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперштаба.Как отметил губернатор, в области сохраняется тенденция к снижению количества заболевших и госпитализированных и к увеличению количества выздоровевших северян. По информации управления Роспотребнадзора по Мурманской области, уменьшилось также и количество заболевших внебольничной пневмонией. Тяжёлых случаев сегодня в регионе насчитывается порядка 0,8%.С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.Чибис добавил, что при условии сохранения тенденции к снижению количества заболеваний COVID-19, в ближайшее время будут приняты решения относительно заведений общепита - сейчас они могут работать с 6:00 до 23:00 с 50% заполняемостью или на вынос.
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей чибис
14:52 11.08.2021 (обновлено: 15:02 11.08.2021)
 

Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве
Пассажиры в защитных масках на остановке Ленинский проспект в Москве - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения COVID-19, в частности, с четверга разрешены мероприятия с числом участников до 70 человек, а также спортмероприятия на открытом воздухе с участием зрителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперштаба.
Как отметил губернатор, в области сохраняется тенденция к снижению количества заболевших и госпитализированных и к увеличению количества выздоровевших северян. По информации управления Роспотребнадзора по Мурманской области, уменьшилось также и количество заболевших внебольничной пневмонией. Тяжёлых случаев сегодня в регионе насчитывается порядка 0,8%.
"Но это не означает, что мы должны расслабляться. Соответственно, те меры, которые предпринимаются, вместе с увеличением темпов вакцинации дают положительный результат. С учётом этого мы считаем возможным и необходимым несколько смягчить ряд ограничений, которые сегодня действуют в области", – сообщил Чибис.
С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.
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Чибис добавил, что при условии сохранения тенденции к снижению количества заболеваний COVID-19, в ближайшее время будут приняты решения относительно заведений общепита - сейчас они могут работать с 6:00 до 23:00 с 50% заполняемостью или на вынос.
"И, конечно, всех волнует, каким образом будут проводиться линейки 1 сентября. Решения по этому поводу будут приняты, мы постараемся озвучить их в ближайшее время, чтобы оценить ситуацию и обсудить этот вопрос с федеральными органами власти", – сказал глава региона.
 
Мурманская областьФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Андрей Чибис
 
 
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