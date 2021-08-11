https://ria.ru/20210811/ogranicheniya-1745342548.html

Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа

Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа - РИА Новости, 11.08.2021

Ряд COVID-ограничений смягчат в Мурманской области с 12 августа

Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:52

2021-08-11T14:52

2021-08-11T15:02

мурманская область

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

андрей чибис

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МУРМАНСК, 11 авг – РИА Новости. Власти Мурманской области в связи со стабилизацией эпидемиологической обстановки в регионе приняли решение снять ряд ограничений, действующих из-за распространения COVID-19, в частности, с четверга разрешены мероприятия с числом участников до 70 человек, а также спортмероприятия на открытом воздухе с участием зрителей, сообщил губернатор региона Андрей Чибис на заседании оперштаба.Как отметил губернатор, в области сохраняется тенденция к снижению количества заболевших и госпитализированных и к увеличению количества выздоровевших северян. По информации управления Роспотребнадзора по Мурманской области, уменьшилось также и количество заболевших внебольничной пневмонией. Тяжёлых случаев сегодня в регионе насчитывается порядка 0,8%.С 12 августа в Мурманской области разрешаются мероприятия с численностью участников до 70 человек при условии заполняемости помещений не более 50%. Также можно будет проводить спортивные соревнования на открытом воздухе с участием зрителей. При этом будет продолжена практика индивидуального согласования проведения мероприятий по запросу, исходя из эпидситуации в каждом конкретном муниципалитете.Чибис добавил, что при условии сохранения тенденции к снижению количества заболеваний COVID-19, в ближайшее время будут приняты решения относительно заведений общепита - сейчас они могут работать с 6:00 до 23:00 с 50% заполняемостью или на вынос.

https://ria.ru/20210630/murmansk-1739216173.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), андрей чибис