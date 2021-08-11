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СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области - РИА Новости, 11.08.2021
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области
Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:48
2021-08-11T07:48
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что по факту избиения воспитанников школы-интерната, расположенного в поселке Квиток Тайшетского района, СК завел уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Все они задержаны. В ходе расследования выяснилось, что еще одна из педагогов, привлекая своего взрослого сына, избивала 14-летнего подростка за непослушание. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
07:48 11.08.2021
 
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области

СК провел обыск в иркутском минобразования после информации об избиениях в школе-интернате

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ по региону.
Ранее сообщалось, что по факту избиения воспитанников школы-интерната, расположенного в поселке Квиток Тайшетского района, СК завел уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Все они задержаны. В ходе расследования выяснилось, что еще одна из педагогов, привлекая своего взрослого сына, избивала 14-летнего подростка за непослушание. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
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"Следователи СК проводят обыск в министерстве образования Иркутской области, изымается документация об осуществлении деятельности школы-интерната, а также о проведении проверок данного учреждения контролирующими подразделениями", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияИркутская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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