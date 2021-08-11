https://ria.ru/20210811/obysk-1745285615.html

СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области

СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области - РИА Новости, 11.08.2021

СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области

Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T07:48

2021-08-11T07:48

2021-08-11T07:48

происшествия

иркутская область

следственный комитет россии (ск рф)

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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что по факту избиения воспитанников школы-интерната, расположенного в поселке Квиток Тайшетского района, СК завел уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Все они задержаны. В ходе расследования выяснилось, что еще одна из педагогов, привлекая своего взрослого сына, избивала 14-летнего подростка за непослушание. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html

иркутская область

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2021

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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)