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СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области - РИА Новости, 11.08.2021
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области
Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T07:48
2021-08-11T07:48
2021-08-11T07:48
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
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ИРКУТСК, 11 авг – РИА Новости. Следователи провели обыск в министерстве образования Иркутской области, изъяты документы, связанные с работой школы-интерната в поселке Квиток, сообщает СУСК РФ по региону.Ранее сообщалось, что по факту избиения воспитанников школы-интерната, расположенного в поселке Квиток Тайшетского района, СК завел уголовное дело. Его фигурантами стали заместитель директора по воспитательной работе, два воспитателя и медсестра. Все они задержаны. В ходе расследования выяснилось, что еще одна из педагогов, привлекая своего взрослого сына, избивала 14-летнего подростка за непослушание. По данному факту также возбуждено уголовное дело по статье о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
https://ria.ru/20210809/obysk-1745043812.html
иркутская область
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф)
СК провел обыск в министерстве образования Иркутской области
СК провел обыск в иркутском минобразования после информации об избиениях в школе-интернате