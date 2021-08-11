https://ria.ru/20210811/obvinenie-1745353303.html

СК предъявил Навальному новое обвинение

СК предъявил Навальному новое обвинение - РИА Новости, 11.08.2021

СК предъявил Навальному новое обвинение

Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение - в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости в среду... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:54

2021-08-11T15:54

2021-08-11T15:54

происшествия

алексей навальный

фонд борьбы с коррупцией

светлана петренко

россия

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Следственный комитет предъявил Алексею Навальному новое обвинение - в создании организации, посягающей на права граждан, сообщила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства Светлана Петренко."Продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 239 УК РФ, по факту создания некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Обвинение в совершении указанного преступления предъявлено Алексею Навальному", - сказала Петренко.

https://ria.ru/20210810/sud-1745191111.html

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2021

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происшествия, алексей навальный, фонд борьбы с коррупцией, светлана петренко, россия