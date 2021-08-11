https://ria.ru/20210811/mosvodostok-1745483040.html

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду - РИА Новости, 12.08.2021

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы в непогоду

Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы. РИА Новости, 12.08.2021

2021-08-11T20:25

2021-08-11T20:25

2021-08-12T14:27

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мосводосток

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Специалисты "Мосводостока" дежурят на улицах Москвы для недопущения скоплений воды, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Триста бригад и порядка 290 единиц техники ГУП "Мосводосток" дежурят на улицах города", - говорится в сообщении.Отмечается, что городские службы оперативно реагируют на все поступающие заявки.Заявку можно подать в Единый диспетчерский центр, в управу района, в префектуру округа или на портал "Наш город". Если скопление воды произошло на дорогах или во дворах, то можно обратиться в ГУП "Мосводосток", а если в подземных переходах, то в ГБУ "Гормост".

https://ria.ru/20210806/remont-1744646495.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, мосводосток, городское хозяйство москвы