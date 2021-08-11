https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745347280.html

Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию

Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию - РИА Новости, 11.08.2021

Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений, связанных с принуждением к участию в дистанционном электронном... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T15:25

2021-08-11T15:25

2021-08-11T15:25

общество

москва

выборы в государственную думу

татьяна москалькова

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/0e/1728286102_0:1:3077:1732_1920x0_80_0_0_791d5a4a4ed61d3819f0774ffc62faaa.jpg

СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений, связанных с принуждением к участию в дистанционном электронном голосовании."К нам не поступало ни одного обращения пока на этот счет. Мы в рамках взаимодействия с ОП РФ занимаемся пока обменом информацией и очень прислушиваемся к вашему мнению (журналистов) на этот счет", - сказала Москалькова журналистам.Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию. Отмечалось, что в последнее время в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах все чаще распространяется информация о принуждении к регистрации на дистанционное электронное голосование.

https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия