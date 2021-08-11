https://ria.ru/20210811/moskalkova-1745347280.html
Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию
Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию - РИА Новости, 11.08.2021
Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений, связанных с принуждением к участию в дистанционном электронном... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T15:25
2021-08-11T15:25
2021-08-11T15:25
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выборы в государственную думу
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СОЛНЕЧНОГОРСК, 11 авг – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова не получала обращений, связанных с принуждением к участию в дистанционном электронном голосовании."К нам не поступало ни одного обращения пока на этот счет. Мы в рамках взаимодействия с ОП РФ занимаемся пока обменом информацией и очень прислушиваемся к вашему мнению (журналистов) на этот счет", - сказала Москалькова журналистам.Ранее общественный штаб по наблюдению за выборами в Москве сообщил, что проверяет все обращения от граждан о принуждении к электронному голосованию. Отмечалось, что в последнее время в социальных сетях, СМИ и Telegram-каналах все чаще распространяется информация о принуждении к регистрации на дистанционное электронное голосование.
https://ria.ru/20210809/golosovanie-1745002543.html
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общество, москва, выборы в государственную думу, татьяна москалькова, россия
Москалькова не получала жалоб на принуждение к голосованию
Москалькова не получала жалоб на принуждение к участию в дистанционном голосовании