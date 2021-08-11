https://ria.ru/20210811/mordovina-1745359318.html
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос - РИА Новости, 11.08.2021
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос
Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:36
2021-08-11T16:36
2021-08-11T16:36
культура
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732257178_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e8bc4c2594aabdea0102b03b1200b3db.jpg
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке к полету в космос.Актриса в сторис Instagram записала видео, на которых призналась, что Центр подготовки космонавтов "никого не щадит".Мордовина вместе с Пересильд, режиссером Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным с начала лета проходят подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов, чтобы отправиться на МКС для работы над фильмом "Вызов".Обычно подготовка в составе экипажа занимает около двух лет. Полет же съемочной группы на МКС запланирован уже на 5 октября. На орбиту из съемочной группы отправятся двое: актриса и ее спутник стартуют на космическом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур и вернутся через 12 суток. В основной экипаж входят Пересильд, Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров. Их дублеры — Мордовина, Дудин и космонавт Олег Артемьев.
https://ria.ru/20210730/film-1743700411.html
байконур (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0e/1732257178_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_864e679f3dab6925fe63382bacfa7807.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
байконур (город), международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке к полету в космос.
Актриса в сторис Instagram записала видео, на которых призналась, что Центр подготовки космонавтов "никого не щадит".
"Чтобы вы понимали, на улице ливень, жара 40 градусов, 35, дождь, снег — мы все бегаем", — рассказала Мордовина. — Нелегкая это работа".
Мордовина вместе с Пересильд, режиссером Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным с начала лета проходят подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов, чтобы отправиться на МКС для работы над фильмом "Вызов".
Обычно подготовка в составе экипажа занимает около двух лет. Полет же съемочной группы на МКС запланирован уже на 5 октября. На орбиту из съемочной группы отправятся двое: актриса и ее спутник стартуют на космическом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур и вернутся через 12 суток. В основной экипаж входят Пересильд, Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров. Их дублеры — Мордовина, Дудин и космонавт Олег Артемьев.