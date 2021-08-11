https://ria.ru/20210811/mordovina-1745359318.html

Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос

Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос - РИА Новости, 11.08.2021

Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос

Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T16:36

2021-08-11T16:36

2021-08-11T16:36

культура

байконур (город)

международная космическая станция (мкс)

центр подготовки космонавтов

юлия пересильд

клим шипенко

новости культуры

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке к полету в космос.Актриса в сторис Instagram записала видео, на которых призналась, что Центр подготовки космонавтов "никого не щадит".Мордовина вместе с Пересильд, режиссером Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным с начала лета проходят подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов, чтобы отправиться на МКС для работы над фильмом "Вызов".Обычно подготовка в составе экипажа занимает около двух лет. Полет же съемочной группы на МКС запланирован уже на 5 октября. На орбиту из съемочной группы отправятся двое: актриса и ее спутник стартуют на космическом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур и вернутся через 12 суток. В основной экипаж входят Пересильд, Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров. Их дублеры — Мордовина, Дудин и космонавт Олег Артемьев.

https://ria.ru/20210730/film-1743700411.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

байконур (город), международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры