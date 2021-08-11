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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210811/mordovina-1745359318.html
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос - РИА Новости, 11.08.2021
Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос
Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T16:36
2021-08-11T16:36
культура
байконур (город)
международная космическая станция (мкс)
центр подготовки космонавтов
юлия пересильд
клим шипенко
новости культуры
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке к полету в космос.Актриса в сторис Instagram записала видео, на которых призналась, что Центр подготовки космонавтов "никого не щадит".Мордовина вместе с Пересильд, режиссером Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным с начала лета проходят подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов, чтобы отправиться на МКС для работы над фильмом "Вызов".Обычно подготовка в составе экипажа занимает около двух лет. Полет же съемочной группы на МКС запланирован уже на 5 октября. На орбиту из съемочной группы отправятся двое: актриса и ее спутник стартуют на космическом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур и вернутся через 12 суток. В основной экипаж входят Пересильд, Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров. Их дублеры — Мордовина, Дудин и космонавт Олег Артемьев.
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байконур (город), международная космическая станция (мкс), центр подготовки космонавтов, юлия пересильд, клим шипенко, новости культуры
16:36 11.08.2021
 

Дублерша Пересильд рассказала, как тяжело готовиться к полету в космос

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкАктриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма "Вызов"
Актриса Алена Мордовина на пресс-конференции по итогам отбора кандидатов для съемок фильма Вызов - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская актриса Алена Мордовина, выступающая дублершей Юлии Пересильд на съемках фильма "Вызов", пожаловалась на трудные спортивные тренировки при подготовке к полету в космос.
Актриса в сторис Instagram записала видео, на которых призналась, что Центр подготовки космонавтов "никого не щадит".
"Чтобы вы понимали, на улице ливень, жара 40 градусов, 35, дождь, снег — мы все бегаем", — рассказала Мордовина. — Нелегкая это работа".
Мордовина вместе с Пересильд, режиссером Климом Шипенко и оператором Алексеем Дудиным с начала лета проходят подготовку к полету в космос в Центре подготовки космонавтов, чтобы отправиться на МКС для работы над фильмом "Вызов".
Обычно подготовка в составе экипажа занимает около двух лет. Полет же съемочной группы на МКС запланирован уже на 5 октября. На орбиту из съемочной группы отправятся двое: актриса и ее спутник стартуют на космическом корабле "Союз МС-19" с космодрома Байконур и вернутся через 12 суток. В основной экипаж входят Пересильд, Шипенко и российский космонавт Антон Шкаплеров. Их дублеры — Мордовина, Дудин и космонавт Олег Артемьев.
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КультураБайконур (город)Международная космическая станция (МКС)Центр подготовки космонавтовЮлия ПересильдКлим ШипенкоНовости культуры
 
 
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