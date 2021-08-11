https://ria.ru/20210811/lucifer-1745311306.html

Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Люцифер"

Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Люцифер" - РИА Новости, 11.08.2021

Netflix представил трейлер финального сезона сериала "Люцифер"

На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер финального, шестого сезона сериала "Люцифер". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:23

2021-08-11T12:23

2021-08-11T12:23

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МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. На YouTube-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали трейлер финального, шестого сезона сериала "Люцифер". В заключительных эпизодах покажут, как Люцифер (Том Эллис) готовится стать Богом и противостоит врагам, которые хотят его убить. Главному герою и его друзьям также предстоит спасти человечество от конца света после того, как в потустороннем мире произошел сбой. На фоне этих драматических событий найдется место и комедии. В сериале будут веселые вечеринки и даже телепортация в анимационный мир в стиле Looney Tunes. Вместе с Томом Эллисом в шоу, основанном на комиксах Нила Геймана, задействованы Лорен Джерман, Кевин Алехандро, Дэвид Вудсайд, Лесли-Энн Брандт, Рэйчел Харрис, Айми Гарсиа и другие. В шестой сезон "Люцифера" войдет десять серий, на шесть меньше, чем было в пятом. Премьера состоится на Netflix 10 сентября 2021 года.

https://ria.ru/20210531/kino-1734633506.html

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netflix, новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть