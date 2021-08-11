https://ria.ru/20210811/lipetsk-1745318313.html
Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование
Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование - РИА Новости, 11.08.2021
Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование
Новые аппараты для проведения ультразвукового исследования поступили в пять детских поликлиник Липецка, входящих в состав Липецкой городской детской больницы,... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T12:17
2021-08-11T12:17
2021-08-11T12:17
липецкая область
липецк
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Новые аппараты для проведения ультразвукового исследования поступили в пять детских поликлиник Липецка, входящих в состав Липецкой городской детской больницы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, аппараты приобретены по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранения". Сумма затрат составила около 20 миллионов рублей.Артамонов отметил, что большая часть из имевшихся у медиков аппаратов УЗИ уже устарели, но они в рабочем состоянии и тоже будут использоваться, чтобы не создавать очередей при плановых медосмотрах."Новое современное оснащение поможет медикам распознавать заболевания на ранних стадиях и успешно с ними бороться. Хорошее медицинское обслуживание является одним из главных условий повышения уровня жизни людей", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20210720/otkhody-1742031700.html
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липецк, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости
. Новые аппараты для проведения ультразвукового исследования поступили в пять детских поликлиник Липецка, входящих в состав Липецкой городской детской больницы, сообщил глава региона Игорь Артамонов
.
По его словам, аппараты приобретены по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранения". Сумма затрат составила около 20 миллионов рублей.
Артамонов отметил, что большая часть из имевшихся у медиков аппаратов УЗИ уже устарели, но они в рабочем состоянии и тоже будут использоваться, чтобы не создавать очередей при плановых медосмотрах.
"Новое современное оснащение поможет медикам распознавать заболевания на ранних стадиях и успешно с ними бороться. Хорошее медицинское обслуживание является одним из главных условий повышения уровня жизни людей", – сказал Артамонов.