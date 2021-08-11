https://ria.ru/20210811/lipetsk-1745318313.html

Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование

Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование - РИА Новости, 11.08.2021

Детские поликлиники Липецка получили новое оборудование

Новые аппараты для проведения ультразвукового исследования поступили в пять детских поликлиник Липецка, входящих в состав Липецкой городской детской больницы,... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T12:17

2021-08-11T12:17

2021-08-11T12:17

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 11 авг – РИА Новости. Новые аппараты для проведения ультразвукового исследования поступили в пять детских поликлиник Липецка, входящих в состав Липецкой городской детской больницы, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По его словам, аппараты приобретены по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения Липецкой области" в рамках реализации национального проекта "Здравоохранения". Сумма затрат составила около 20 миллионов рублей.Артамонов отметил, что большая часть из имевшихся у медиков аппаратов УЗИ уже устарели, но они в рабочем состоянии и тоже будут использоваться, чтобы не создавать очередей при плановых медосмотрах."Новое современное оснащение поможет медикам распознавать заболевания на ранних стадиях и успешно с ними бороться. Хорошее медицинское обслуживание является одним из главных условий повышения уровня жизни людей", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20210720/otkhody-1742031700.html

липецк

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

липецк, игорь артамонов