https://ria.ru/20210811/krym-1745296039.html

В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг

В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг - РИА Новости, 11.08.2021

В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг

В Крыму открылся экспериментальный экокемпинг, в котором могут разместиться до десяти путешественников, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида". РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:38

2021-08-11T11:38

2021-08-11T11:38

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. В Крыму открылся экспериментальный экокемпинг, в котором могут разместиться до десяти путешественников, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида"."Всего четыре номера и три сотрудника. Это испытательная площадка... Сверхзадача — создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе", — рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Важной частью проекта станет органическое земледелие, сообщил директор экокемпинга Тимур Акишев. В планах — выращивание овощей для гостей и персонала, при этом планируется использовать отходы в качестве удобрения для растений. Весь пластиковый мусор пойдет на переработку. Проект получил поддержку министерства курортов и туризма Крыма как новый формат отдыха в регионе.Отель может принять до десяти гостей одновременно. Каждый из четырех номеров – отдельный шатер на сваях с видом на море, выполненный из экологичных материалов. Стоимость за отдых на двоих стартует от пяти тысяч рублей в сутки. Трехместный номер Family предлагают за 7,2 тысячи. Гости могут бесплатно посещать арт-кластер "Таврида".

https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html

https://ria.ru/20210724/fotosessiya-1742194626.html

алушта

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республика крым

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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