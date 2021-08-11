https://ria.ru/20210811/krym-1745296039.html
В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг
В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг - РИА Новости, 11.08.2021
В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг
В Крыму открылся экспериментальный экокемпинг, в котором могут разместиться до десяти путешественников, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида". РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:38
2021-08-11T11:38
2021-08-11T11:38
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. В Крыму открылся экспериментальный экокемпинг, в котором могут разместиться до десяти путешественников, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида"."Всего четыре номера и три сотрудника. Это испытательная площадка... Сверхзадача — создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе", — рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства. Важной частью проекта станет органическое земледелие, сообщил директор экокемпинга Тимур Акишев. В планах — выращивание овощей для гостей и персонала, при этом планируется использовать отходы в качестве удобрения для растений. Весь пластиковый мусор пойдет на переработку. Проект получил поддержку министерства курортов и туризма Крыма как новый формат отдыха в регионе.Отель может принять до десяти гостей одновременно. Каждый из четырех номеров – отдельный шатер на сваях с видом на море, выполненный из экологичных материалов. Стоимость за отдых на двоих стартует от пяти тысяч рублей в сутки. Трехместный номер Family предлагают за 7,2 тысячи. Гости могут бесплатно посещать арт-кластер "Таврида".
https://ria.ru/20210811/puteshestviya-1745209106.html
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алушта, туризм, россия, республика крым, новости - туризм, черное море, туристы, отели
В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг
В Крыму начал работать экспериментальный экокемпинг на четыре номера
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг — РИА Новости. В Крыму открылся экспериментальный экокемпинг, в котором могут разместиться до десяти путешественников, сообщила пресс-служба арт-кластера "Таврида".
"Всего четыре номера и три сотрудника. Это испытательная площадка... Сверхзадача — создать в течение года идеальный экологичный объект размещения: с максимальным комфортом для гостей и одновременно максимально бережным отношением к природе", — рассказали в Общенациональном союзе индустрии гостеприимства.
Важной частью проекта станет органическое земледелие, сообщил директор экокемпинга Тимур Акишев. В планах — выращивание овощей для гостей и персонала, при этом планируется использовать отходы в качестве удобрения для растений. Весь пластиковый мусор пойдет на переработку.
Проект получил поддержку министерства курортов и туризма Крыма как новый формат отдыха в регионе.
Отель может принять до десяти гостей одновременно. Каждый из четырех номеров – отдельный шатер на сваях с видом на море, выполненный из экологичных материалов.
Стоимость за отдых на двоих стартует от пяти тысяч рублей в сутки. Трехместный номер Family предлагают за 7,2 тысячи. Гости могут бесплатно посещать арт-кластер "Таврида".