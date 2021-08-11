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Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19
Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19
Минздрав России направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T14:18
2021-08-11T14:18
2021-08-11T14:47
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минздрав России направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, сообщила пресс-служба министерства."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе", - говорится в сообщении.Специалисты федеральных центров Минздрава в Якутии проведут исследование влияния дыма от лесных пожаров на здоровье людей, сообщила пресс-служба Минздрава России."Специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров", - говорится в сообщении.По информации управления Роспотребнадзора Якутии, превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе выявлено в Таттинском, Хангаласском, Вилюйском районах и в Якутске."По оксиду углерода: две пробы в селе Ытык-Кюель Таттинского района, одна проба в городе Покровск Хангаласского района, - концентрация составила от 1,04 ПДК (5,2 мг/м3) до 3,46 ПДК (17,3 мг/м3) при ПДК не более 5 мг/м3; по диоксиду азота: две пробы в городе Якутске, одна проба в городе Вилюйск Вилюйского района, - концентрация составила от 1,1 ПДК (0,22 мг/м3) до 1,46 ПДК (0,292 мг/м3) при ПДК не более 0,2 мг/м3", - говорится в сообщении.По оперативным данным Авиалесоохраны, в настоящее время в Якутии зарегистрировано 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 очагов на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники.
https://ria.ru/20210810/pozhary-1745182295.html
https://ria.ru/20210810/pozhary-1745170462.html
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общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, природные пожары в россии
14:18 11.08.2021 (обновлено: 14:47 11.08.2021)
Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19
Минздрав направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с COVID-19
МОСКВА, 11 авг - РИА Новости.
Минздрав России
направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, сообщила пресс-служба министерства.
"По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко
в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе", - говорится в сообщении.
Специалисты федеральных центров Минздрава в Якутии проведут исследование влияния дыма от лесных пожаров на здоровье людей, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров", - говорится в сообщении.
По информации управления Роспотребнадзора Якутии, превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе выявлено в Таттинском, Хангаласском, Вилюйском районах и в Якутске.
"По оксиду углерода: две пробы в селе Ытык-Кюель Таттинского района, одна проба в городе Покровск Хангаласского района, - концентрация составила от 1,04 ПДК (5,2 мг/м3) до 3,46 ПДК (17,3 мг/м3) при ПДК не более 5 мг/м3; по диоксиду азота: две пробы в городе Якутске, одна проба в городе Вилюйск Вилюйского района, - концентрация составила от 1,1 ПДК (0,22 мг/м3) до 1,46 ПДК (0,292 мг/м3) при ПДК не более 0,2 мг/м3", - говорится в сообщении.
По оперативным данным Авиалесоохраны, в настоящее время в Якутии зарегистрировано 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 очагов на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники.