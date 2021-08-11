https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745336524.html

Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19

Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

Минздрав направит в Якутию специалистов для борьбы с COVID-19

Минздрав России направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T14:18

2021-08-11T14:18

2021-08-11T14:47

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/150469/56/1504695643_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_f2e6820febdb3f7b89278a7c014bb602.jpg

МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. Минздрав России направит в Якутию специалистов федеральных центров для борьбы с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, сообщила пресс-служба министерства."По поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко в Якутию будут направлены специалисты федеральных центров Минздрава России для помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в условиях задымления, которое фиксируется в регионе", - говорится в сообщении.Специалисты федеральных центров Минздрава в Якутии проведут исследование влияния дыма от лесных пожаров на здоровье людей, сообщила пресс-служба Минздрава России."Специалисты федеральных центров Минздрава России также проведут исследование влияния на здоровье дыма от лесных пожаров", - говорится в сообщении.По информации управления Роспотребнадзора Якутии, превышение предельно допустимой концентрации химических веществ в атмосферном воздухе выявлено в Таттинском, Хангаласском, Вилюйском районах и в Якутске."По оксиду углерода: две пробы в селе Ытык-Кюель Таттинского района, одна проба в городе Покровск Хангаласского района, - концентрация составила от 1,04 ПДК (5,2 мг/м3) до 3,46 ПДК (17,3 мг/м3) при ПДК не более 5 мг/м3; по диоксиду азота: две пробы в городе Якутске, одна проба в городе Вилюйск Вилюйского района, - концентрация составила от 1,1 ПДК (0,22 мг/м3) до 1,46 ПДК (0,292 мг/м3) при ПДК не более 0,2 мг/м3", - говорится в сообщении.По оперативным данным Авиалесоохраны, в настоящее время в Якутии зарегистрировано 172 природных пожара, за сутки ликвидировано 20 очагов на общей площади свыше 122 тысяч гектаров. На тушении задействовано свыше 4,5 тысячи человек и 768 единиц техники.

https://ria.ru/20210810/pozhary-1745182295.html

https://ria.ru/20210810/pozhary-1745170462.html

https://ria.ru/20210808/pozhary-1744928647.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, природные пожары в россии