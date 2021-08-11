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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745307160.html
В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021
В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19
В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:17
2021-08-11T12:26
распространение коронавируса
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.С 13 июля это значение достигается уже в четвертый раз: до этого его фиксировали 16, 24 и 29 июля.Всего за сутки заразились 21 571 человек, выписали 20 370 человек. За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.
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здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:17 11.08.2021 (обновлено: 12:26 11.08.2021)
 
В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19

Оперштаб о 799 умерших: в России в четвертый раз повторен месячный рекорд по смертности от COVID-19

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкКарантинный центр в Коммунарке
Карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
С 13 июля это значение достигается уже в четвертый раз: до этого его фиксировали 16, 24 и 29 июля.
Всего за сутки заразились 21 571 человек, выписали 20 370 человек.
За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.
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