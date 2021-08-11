https://ria.ru/20210811/koronavirus-1745307160.html

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19 - РИА Новости, 11.08.2021

В России за сутки умерли 799 человек с COVID-19

В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:17

2021-08-11T11:17

2021-08-11T12:26

распространение коронавируса

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 11 авг - РИА Новости. В России за сутки умерли 799 пациентов с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.С 13 июля это значение достигается уже в четвертый раз: до этого его фиксировали 16, 24 и 29 июля.Всего за сутки заразились 21 571 человек, выписали 20 370 человек. За время пандемии в России заразились коронавирусом 6 512 859 человек, из них 167 241 умер, 5 808 777 пациентов вылечились.

https://ria.ru/20210731/koronavirus-1743722609.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии